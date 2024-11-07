Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a konuk oluyor! Jose Mourinho'nun muhtemel 11'i belli oldu

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında yarın Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Organizasyona 2-1’lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Twente ve Manchester United’la 1-1 berabere kalmıştı. AZ ise 3 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

İKİ EKİP ARASINDAKİ 3. RANDEVU

Fenerbahçe ile AZ Alkmaar daha önce 2 resmi müsabakada karşı karşıya geldi.

İki takım 2006-07 sezonunda o dönemki ismiyle UEFA Kupası 3. turunda mücadele etti. İstanbul'daki karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken Hollanda'daki 90 dakika da 2-2 tamamladı. AZ Alkmaar, deplasman golü avantajıyla tur atlamayı başaran taraf oldu.

Hazırlık maçlarında da iki takım 2 kez rakip oldu.

Hollanda ekibi, 2010'daki hazırlık maçını 2-0 kazanırken Fenerbahçe de 2019'da 3-2 galip geldi.

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FENERBAHÇE'DE JOSE MOURİNHO CEZALI

Machester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamayacak.

Sarı-lacivertli takımda 2 oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

Uzun süre takımdan ayrı kalacağı açıklanan Jayden Oosterwolde ile Trabzonspor deplasmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, Hollanda deplasmanında forma giyemeyecek.

Takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder'in de Hollanda kafilesinde yer alması beklenmiyor.

Ev sahibi ekipte ise sol bekte forma giyen Norveçli futbolcu David Möller Wolfe, Tottenham karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.

SOL BEKTE MERT MÜLDÜR

Jayden Oosterwolde'nin sakat, Kostic ve Levent Mercan'ın da UEFA kadrosunda yer almaması sebebiyle Manchester United karşısında sol bekte oynayan Mert Müldür'ün yarınki karşılaşmada da aynı bölgede görev yapması bekleniyor.

Sarı-lacivertli takımda Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz, UEFA kadrosunda yer almıyor.