Fenerbahçe, AZ Alkmaar karşısında! Jose Mourinho sakat, rakip krizde...

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te Hollanda'nın Alkmaar şehrinde AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Organizasyonda bu yıl ilk kez oynanan lig aşamasında sarı-lacivertliler, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan aldı ve 14. sırada bulunuyor. Hollanda temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı ve 3 puanla 24. sırada yer alıyor. Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki ikinci galibiyetini hedefliyor.



AZ Alkmaar ile 3. kez



Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile 3. kez karşılaşacak. İki ekip 2006-2007 sezonunda o zamanki adıyla UEFA Kupası 3. Tur maçında eşleşti. Gruptan çıkmayı başaran Fenerbahçe, bir sonraki turda kırmızı-beyazlılara karşı ilk maçta sahasında 3-3 berabere kalırken, deplasmanda da 2-2'lik sonuçla sahadan ayrıldı ve tur atlayan taraf deplasman golü kuralıyla AZ Alkmaar oldu.

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Avrupa kupalarında 278. maç



Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 277 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 110 galibiyet alırken, 109 maçta da yenilgi yaşadı. 58 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 378 kez havalandırırken, kalesinde ise 394 gol gördü.



Avrupa Ligi'nde 140. maç



Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 140. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 139 mücadelede 61 galibiyet, 35 beraberlik ve 43 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 195 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 174 gol gördü.



Hollanda takımları ile 24. kez



Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında karşılaştığı Twente maçıyla birlikte Hollanda ekipleriyle bugüne kadar 23 müsabakaya çıktı. DWS Amsterdam ve Ajax ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası; Twente ile Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde karşılaşan sarı-lacivertliler, Feyenoord ile de Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nde oynadı. Fenerbahçe, en fazla maçı PSV Eindhoven ile karşılaştı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaşan taraflar iki kez de Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaşarak toplam 6 kez mücadele etti. Kanarya, Hollanda temsilcilerine karşı 9 galibiyet, 5 beraberlik alırken, 9 kez de mağlup oldu.

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