Fenerbahçe, AZ Alkmaar karşısıında galibiyet peşinde! Maçtaki en yüksek oranlar Misli'de...

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İlandır.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda Eredivisie ekibi AZ Alkmaar ile temsilcimiz Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

AZ Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

AZ ALKMAAR: Oduro, Maikuma, Penetra, Dekker, Zoet, Clasie, Mijnans, Belic, Poku, Can Bommel, Parrot.

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Mert, Amrabat, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

EN YÜKSEK ORANLAR YİNE MİSLİ'DE

AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçında Türkiye'nin en yüksek oranları yine Misli'de olacak.

Şampiyon Oran farkıyla AZ Alkmaar kazanıra 2.68, beraberliğe 3.19 ve Fenerbahçe galibiyetine 2.25 oran veriliyor.

****Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

AZ Alkmaar, Avrupa kupalarında grup ve lig aşamasında evinde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet aldı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde grup ve lig aşamasında deplasmanda oynadığı son 3 maçta galip gelemedi. (1 beraberlik, 2 mağlubiyet)

Fenerbahçe’nin bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 7 maç da KG Var bitti.

Fenerbahçe’nin bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı son 7 maçın 6’sı 2-3 gol aralığında bitti.

İki takım arasında oynanan 2 resmi maç da beraberlikle sonuçlanırken bu karşılaşmalar KG var ve 3.5 Üst bitti.

İKİ EKİP ARASINDAKİ 3. RANDEVU

Fenerbahçe ile AZ Alkmaar daha önce 2 resmi müsabakada karşı karşıya geldi.

İki takım 2006-07 sezonunda o dönemki ismiyle UEFA Kupası 3. turunda mücadele etti. İstanbul'daki karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken Hollanda'daki 90 dakika da 2-2 tamamladı. AZ Alkmaar, deplasman golü avantajıyla tur atlamayı başaran taraf oldu.

Hazırlık maçlarında da iki takım 2 kez rakip oldu.

Hollanda ekibi, 2010'daki hazırlık maçını 2-0 kazanırken Fenerbahçe de 2019'da 3-2 galip geldi.

AVRUPA'DA 278. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 278. maçına çıkacak.

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Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 277 müsabakada 110 galibiyet ve 109 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 378 kez havalandırırken, kalesinde 394 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 140. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 139 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 61 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 35 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda 195 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 174 gole engel olamadı.

BU KULVARDA 70. DEPLASMAN

Fenerbahçe, AZ Alkmaar karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 70. kez deplasman maçına çıkacak.

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Söz konusu kulvarda daha önce 69 deplasman maçı oynayan sarı-lacivertliler, 23 galibiyet, 17 beraberlik ve 29 yenilgi yaşadı.

Rakip sahada çıktığı 69 maçta 80 gol atan Fenerbahçe, rakiplerinin 104 golüne ise engel olamadı.

Jose Mourinho'nun ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son deplasman maçında yine Hollanda'da boy göstermişti. Sarı-lacivertli takım, 3 Ekim 2024'te oynanan müsabakada Twente ile 1-1 berabere kalmıştı.

JOSE MOURINHO CEZALI

Machester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamayacak.

Sarı-lacivertli takımda 2 oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

Uzun süre takımdan ayrı kalacağı açıklanan Jayden Oosterwolde ile Trabzonspor deplasmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, Hollanda deplasmanında forma giyemeyecek.

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Takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder'in de Hollanda kafilesinde yer alması beklenmiyor.

Ev sahibi ekipte ise sol bekte forma giyen Norveçli futbolcu David Möller Wolfe, Tottenham karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.

SOL BEKTE MERT MÜLDÜR

Jayden Oosterwolde'nin sakat, Kostic ve Levent Mercan'ın da UEFA kadrosunda yer almaması sebebiyle Manchester United karşısında sol bekte oynayan Mert Müldür'ün karşılaşmada da aynı bölgede görev yapması bekleniyor.

Sarı-lacivertli takımda Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz, UEFA kadrosunda yer almıyor.

UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

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Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.