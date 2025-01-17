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Fenerbahçe ayrılık kesinleşti! Apar topar İtalya'ya gitti, imzayı atıyor

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#Fenerbahçe#Ayrılık#Cengiz Ünder
Fenerbahçe ayrılık kesinleşti Apar topar İtalyaya gitti, imzayı atıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 13:47

Fenerbahçe’de başlayan transfer dönemiyle birlikte takıma yapılacak takviyeler için uğraş sürerken öte yandan da gönderilmesi gereken isimler konusunda gelişmeler yaşanıyor.

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Fransa'daki Marsilya macerası sonrası bir buçuk yıllığına Türkiye'ye dönen Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de yeniden forma yakalamayı umuyordu. Ancak José Mourinho'nun gelişi durumu değiştirdi. Portekizli teknik adam tarafından yedek bırakılan Cengiz bunun üzerine takımdan ayrılmaya karar verdi. 

MENAJERİ FRANSA'DA TAKIM ARADI

Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder'in ara transfer döneminde ayrılığı gündeme geldi. Cengiz Ünder'in menajeri öncelikle Fransa'ya giderek oyuncusuna takım aradı.

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3 KULÜP TEKLİF YAPTI AMA REDDETTİ

Fransa basınında yer alan habere göre Cengiz Ünder sırasıyla Lens, Lille ve Nantes'a teklif edildi. Öte yandan üç kulübün de Cengiz Ünder'i reddettiği belirtildi.

APAR TOPAR İTALYA'YA GİTTİ, TORİNO'YA İMZA ATABİLİR

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Sports Digitale'in haberine göre bunun üzerine Cengiz Ünder'in menajerinin apar topar İtalya'ya gittiği ve Torino ile görüşmelere başladığı vurgulandı. Torino Teknik Direktörü Paolo Vanoli bugün Cengiz Ünder ile görüşecek. 

Fenerbahçe ayrılık kesinleşti Apar topar İtalyaya gitti, imzayı atıyor

15 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENMİŞTİ

Sarı-lacivertliler Cengiz Ünder'i geçtiğimiz sezonun başında Marsilya'dan 15 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Milli futbolcu bu rakamla Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli ikinci transferi olarak kayıtlara geçmişti.Bu sezon 3 kulvarda toplam 6 maçta forma şansı bulabilen 27 yaşındaki oyuncu gol katkısı yapamadı.

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#Fenerbahçe#Ayrılık#Cengiz Ünder

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