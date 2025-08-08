×
Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Lincoln Henrique#Süper LİG
Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2025 19:13

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu ile yollarını resmen ayırdı.

Sarı - lacivertliler, Lincoln Henrique'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. 

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Lincoln Henrique ile sözleşme feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır.

Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

FENERBAHÇE KARİYERİ

2022/23 sezonunun başında Portekiz ekibi Santa Clara'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, sarı - lacivertli forma ile 36 maçta görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşayan Brezilyalı, 9 da asist katkısı sağladı.

