Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu!

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu ile yollarını resmen ayırdı.

Sarı - lacivertliler, Lincoln Henrique'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Lincoln Henrique ile sözleşme feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır.

Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

FENERBAHÇE KARİYERİ

2022/23 sezonunun başında Portekiz ekibi Santa Clara'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, sarı - lacivertli forma ile 36 maçta görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşayan Brezilyalı, 9 da asist katkısı sağladı.