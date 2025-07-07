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Fenerbahçe, ayrılığı resmen duyurdu!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Süper Lig#Okan Özkan
Fenerbahçe, ayrılığı resmen duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 19:57

Fenerbahçe, Futbol Koordinatörü Okan Özkan'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Fenerbahçe'de Futbol Koordinatörü Okan Özkan, görevinden istifa etti.

Sarı - lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüzde yedi yılı aşkın süredir farklı kademelerde görev alan ve son olarak Futbol A Takımı organizasyonunda Futbol Koordinatörü olarak görev yapan Sayın Okan Özkan, profesyonel görevinden ayrılma kararı almıştır. Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Sayın Özkan’ın görevden ayrılma talebi kabul edilmiştir. Fenerbahçe’ye farklı kademelerde uzun yıllar hizmet eden Okan Özkan’a, kulübümüze sunduğu katkılar ve emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

 

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Okan Özkan

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