Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu

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Fenerbahçe, Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Kerem Eryılmaz’la yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun yıllardır kulübümüze hizmet eden Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımızın Başantrenörü Kerem Eryılmaz’ın görevi sona ermiştir.

2000’li yılların başında sarı lacivertli formamızı terleten ve uzun yıllar şubemizde yardımcı antrenör olarak görev alan Kerem Eryılmaz, son iki yıldır da takımımızda başantrenörlük görevini üstlenmişti.

Özverili, çalışkan ve saygın kişiliğiyle uzun yıllar camiamıza hizmet eden Kerem Eryılmaz’a teşekkür eder, kariyerinin devamında kendisine başarılar dileriz." denildi.