×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı! 'Yolun açık olsun'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ayrılık#Transfer
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı Yolun açık olsun
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 15:05

Fenerbahçe, Sidki Cherif'in  Coventry City kulübüne transfer olduğunu resmen duyurdu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Fenerbahçe Kulübü, 19 yaşındaki forvet Sidiki Cherif'in İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Coventry City'ye transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif'in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cherif, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 maçta 3 gol kaydetti.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ayrılık#Transfer

BAKMADAN GEÇME!