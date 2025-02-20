Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Cengiz Ünder resmen Los Angeles FC'de!

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Fenerbahçe'de transferi uzun süredir gündemde olan Cengiz Ünder'in ayrılığı resmileşti.

Sarı-lacivertli kulüp, MLS ekiplerinden Los Angeles FC'nin Cengiz Ünder'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir."

LOS ANGELES FC DE AÇIKLADI

Sarı-lacivertlilerin açıklamasının hemen ardından Los Angeles FC de transferi duyurdu.

ABD temsilcisinden yapılan açıklamada, Cengiz Ünder'in 30 Haziran'a kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadroya katıldığı bilgisi verildi.

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CENGİZ ÜNDER'DEN İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA: "LOS ANGELES TARAFTARLARININ ÖNÜNDE OYNAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

İmza sonrasında ilk açıklamasını LAFC resmi İnternet sitesine yapan Cengiz, "Los Angeles taraftarlarının önünde oynamayı ve kulübü temsil etmeyi dört gözle bekliyorum. Los Angeles şehrinin birçok etnik kökene ev sahipliği yaptığını ve LAFC'nin çok kültürlü bir taraftar kitlesine sahip olduğunu biliyorum. Futbolu seven ve birleştirici gücüne inanan bir profesyonelim; İngiltere, İtalya ve Fransa'da oynadım ve hem sevinçlerimi hem de üzüntülerimi birçok farklı etnik kökene sahip takım arkadaşlarım, taraftarlar ve diğer kulüp paydaşlarıyla paylaşım. Bunu Los Angeles'ta da yapmaya devam edeceğim. Taraftarlarımızın sporun birleştirici gücünün farkında olduğunu biliyorum ve umarım birbirimizi kucaklayabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

CENGİZ ÜNDER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 resmi maçta görev yapan Cengiz Ünder, sahada bulunduğu 252 dakikada gol ya da asist katkısı üretemedi ve 1 sarı kart gördü.