Fenerbahçe, Musaba'yı Norwich'e kiraladı

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Yabancı oyuncu sayısını azaltmaya çalışan Fenerbahçe, Fred ve Sidiki Cherif'in ardından Anthony Musaba ile de yollarını ayırdı. Hollandalı sol kanat oyuncusu, İngiltere 2. Lig (Championship) ekiplerinden Norwich City'ye kiralandı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Anthony Musaba’nın 1 yıllık kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz."
5 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI
Fenerbahçe, Musaba'yı geçtiğimiz sezonun devre arasında sözleşmesindeki 5 milyon euroluk serbest kalma maddesini aktifleştirerek kadrosuna katmıştı.
24 MAÇTA 2 GOL - 6 ASİST
Fenerbahçe formasıyla 24 resmi maça çıkan Hollandalı sol kanat oyuncusu, sahada bulunduğu 1250 dakikada 2 gol - 6 asistlik performans sergiledi.
👕 Anthony Musaba, Norwich City formasını sırtına geçirdi. pic.twitter.com/HUhJJ5g1my https://t.co/mPUZNXgKWy— Spor Arena (@sporarena) August 19, 2026