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Fenerbahçe, Musaba'yı Norwich'e kiraladı

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Anthony Musaba
Fenerbahçe, Musabayı Norwiche kiraladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 18:23

Fenerbahçe, Anthony Musaba’nın İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City’e kiralandığını açıkladı.

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Yabancı oyuncu sayısını azaltmaya çalışan Fenerbahçe, Fred ve Sidiki Cherif'in ardından Anthony Musaba ile de yollarını ayırdı. Hollandalı sol kanat oyuncusu, İngiltere 2. Lig (Championship) ekiplerinden Norwich City'ye kiralandı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Anthony Musaba’nın 1 yıllık kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz."

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5 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Fenerbahçe, Musaba'yı geçtiğimiz sezonun devre arasında sözleşmesindeki 5 milyon euroluk serbest kalma maddesini aktifleştirerek kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe, Musabayı Norwiche kiraladı

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24 MAÇTA 2 GOL - 6 ASİST

Fenerbahçe formasıyla 24 resmi maça çıkan Hollandalı sol kanat oyuncusu, sahada bulunduğu 1250 dakikada 2 gol - 6 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Anthony Musaba

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