×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe, ayrılığı açıkladı! Omar Fayed, Dirk Kuyt'ın takımına kiralandı...

Güncelleme Tarihi:

#TRANSFER#FENERBAHÇE#Beerschot
Fenerbahçe, ayrılığı açıkladı Omar Fayed, Dirk Kuytın takımına kiralandı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 15:23

Trendyol Süper Lig'de 4'te 3 yapan ve 9 puanla milli araya giren Fenerbahçe'de transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, 21 yaşındaki stoper Omar Fayed'i Belçika temsilcisi Beerschot'a kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan Omar Fayed, kiralık olarak Belçika'nın Beerschot Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz." denildi.

Gözden KaçmasınGaller cephesinden A Milli Takım maçı sonrası flaş yorum: Türkiyeyi şaşırttık, bunu beklemiyorlardıGaller cephesinden A Milli Takım maçı sonrası flaş yorum: 'Türkiye'yi şaşırttık, bunu beklemiyorlardı'Haberi Görüntüle

Beerschot, 28 Aralık 2023 tarihinde Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ı teknik direktör olarak göreve getirmişti.

Mısırlı futbolcu, geçen sezonu da Sırbistan ekibi Novi Pazar'da kiralık olarak geçirmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TRANSFER#FENERBAHÇE#Beerschot

BAKMADAN GEÇME!