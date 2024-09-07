Fenerbahçe, ayrılığı açıkladı! Omar Fayed, Dirk Kuyt'ın takımına kiralandı...

Haberin Devamı

Fenerbahçe, 21 yaşındaki stoper Omar Fayed'i Belçika temsilcisi Beerschot'a kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan Omar Fayed, kiralık olarak Belçika'nın Beerschot Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz." denildi.

Beerschot, 28 Aralık 2023 tarihinde Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ı teknik direktör olarak göreve getirmişti.

Mısırlı futbolcu, geçen sezonu da Sırbistan ekibi Novi Pazar'da kiralık olarak geçirmişti.