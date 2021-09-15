Fenerbahçe Avrupa'daki 233. sınavına çıkıyor!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında yarın Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 233. kez sahne alacak.

Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 232 karşılaşmada 86 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 290 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 340 gol gördü.

KUPA 2'DE 119. MAÇ

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 119. maçını oynayacak.

Bu kulvarda 118 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 160 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 152 gole engel olamadı.

VITOR PEREIRA AVRUPA'DAKİ 19. KARŞILAŞMASINDA

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 19. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 25 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 20 gol gördü.

FRANKFURT İLE 2. KEZ KARŞILAŞIYORLAR

Fenerbahçe, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile 2. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım daha önce 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası gruplarında mücadele etmişti. İstanbul'da 13 Aralık 2006'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlanmıştı.