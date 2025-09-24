Fenerbahçe, Avrupa'da yeni bir sayfa açıyor!

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında bugün Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak.
Maksimir Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak müsabakayı Fransız Jerome Brisard yönetecek.
Sezona Şampiyonlar Ligi’nde başlayan ancak play-off turunca Benfica’ya elenen sarı lacivertli ekip, Avrupa’nın kulüpler bazındaki 2 numaralı kupasında rakibini yenerek iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Cezalı Anderson Talisca ile sakatlığı bulunan Jhon Duran, Edson Alvarez ve Mert Hakan Yandaş bugünkü müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.