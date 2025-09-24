×
Fenerbahçe, Avrupa'da yeni bir sayfa açıyor!

Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 07:00

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında bugün Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk olacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında bugün Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak.

Maksimir Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak müsabakayı Fransız Jerome Brisard yönetecek.

Sezona Şampiyonlar Ligi’nde başlayan ancak play-off turunca Benfica’ya elenen sarı lacivertli ekip, Avrupa’nın kulüpler bazındaki 2 numaralı kupasında rakibini yenerek iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Cezalı Anderson Talisca ile sakatlığı bulunan Jhon Duran, Edson Alvarez ve Mert Hakan Yandaş bugünkü müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

 

