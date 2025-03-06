Fenerbahçe, Avrupa’da tur için avantaj peşinde! İşte Fenerbahçe’nin Rangers’ı yenmesi için 5 neden…

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Avrupa Ligi son 16 turunda tur için avantaj arayan temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam saat 20:45’te evinde İskoçya ekibi Rangers’ı ağırlıyor. Heyecanla beklenen kritik karşılaşma, Misli’de “Şampiyon Oranlar” ile yer alıyor. Siz de hemen Misli’ye üye olun; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarına “Şampiyon Oranlar” ile oynayarak daha fazla kazanma şansını yakalayın!Son dakika gelişmeleri, yazar yorumları, detaylı istatistikler ve çok daha fazlası ile maçların keyfini çıkarın!

1. Kötü form durumu teknik direktör değişikliğini getirdi

Ligde 59 puanla ikinci sırada bulunan Rangers, ezeli rakibi Celtic’in 16 puan gerisinde bulunuyor. Celtic ile olan rekabeti her zaman gündem olan İskoç ekibi alınan kötü sonuçların ardından 1 hafta önce teknik direktör değişikliğine gitti. Belçikalı teknik adam Philippe Clement ile yollar ayırıldıktan sonra takımın başına, sezon sonuna kadar eski kaptan Barry Ferguson getirildi. Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Rangers forması giyen ve takımın efsane isimlerinden biri olarak kabul edilen Ferguson, iki maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile yoluna devam ediyor. Ayrıca Rangers’ın son lig maçında evinde Motherwell’e 2-1 kaybettiğini belirtmek gerek.

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2. Mourinho’nun Avrupa kupalarındaki tecrübesi

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan tek teknik adam konumunda bulunan Jose Mourinho, tecrübesiyle ön plana çıkıyor. Avrupa kupalarında bugüne kadar 246 maça çıkan Portekizli teknik adam, bu karşılaşmaların 134’ünden galip ayrılan taraf oldu ve sadece 56’sını kaybetti. Geçtiğimiz iki sezonda Roma ile final ve yarı final oynayan Jose Mourinho’nun Rangers karşılaşması öncesi Fenerbahçe’yi psikolojik olarak da iyi hazırlaması muhtemel.

3. Rangers son 16 turunda eleniyor

UEFA Avrupa Ligi formatına geçildikten sonra toplamda 7 defa turnuvaya katılmaya hak kazanan Rangers, bu sezondan önceki 6 yılda 4 defa son 16’ya kalma başarısı gösterdi. 1 kez grup aşamasında elenen İskoç ekibi 2021/2022 sezonunda finalde Eintracht Frankfurt’a penaltılar atışında kaybetti. Bu sezon da temsilcimiz Fenerbahçe ile son 16 turunda karşılaşacak olan Rangers, daha önceki sezonlarda toplamda 6 defa katıldığı turnuvada 4 kez son 16 turunda elendi.

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4. En büyük görev 12. adama düşüyor

Son 10 yılda sadece 1 kez Türkiye Kupası’nı kazanabilen ve kupa hasreti yaşayan Fenerbahçe, tüm bunlara rağmen dolu tribünlere karşı oynamaya devam ediyor. Özellikle Avrupa’da bu atmosferi özleyen Fenerbahçe taraftarının Rangers karşılaşması öncesi tribünleri doldurması bekleniyor. Bu noktada rakibi baskılamak adına taraftara büyük görev düşüyor. Son dönemde iyi bir hava yakalayan taraftarın takımın itici gücü olmaması için hiçbir neden yok.

5. Youssef En-Nesyri faktörü

İlk geldiğinde eleştirilerin odağına oturan Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 39 maçta 26 kez ağları havalandırmış durumda. Özellikle hava hakimiyeti ile rakip defanslara korku salan 27 yaşındaki Faslı golcünün, Mourinho’nun 3’lü defans ve çift forvete dönmesi ile performansı arttı. Ayrıca En-Nesyri’nin Son 3 Avrupa maçında da gol attığını söylemek gerek. Öyle ki Youssef En-Nesyri bugün de Rangers karşılaşması öncesi Fenerbahçe’nin en önemli silahı konumunda.

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