Fenerbahçe, Avrupa'da tamam ya da devam maçında Midtjylland deplasmanında! Kritik mücadele Şampiyon Oran farkı ile Misli'de

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Avrupa Ligi’nde lig aşaması sona eriyor. Fenerbahçe, Midtjylland deplasmanında Play-Off bileti için sahaya çıkacak.

Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da oynanacak müsabaka, 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Dördüncü hakem ise Miguel Nogueira olacak. Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak görev alacak.

YA TAMAM YA DEVAM

Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik yaşadı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, topladıkları 9 puanla son haftaya averajla 23. sırada giriyor.

MUHTEMEL 11'LER

Midtjylland: Lössl, Mbabu, Diao, M.Sorensen, Paulinho, Andersson, O.Sorensen, Castilllo, Osorio, Aral, Buksa

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Fenerbahçe: İrfan Can, Djiku, Çağlar, Yusuf, Szymanski, Fred, İsmail, İrfan Can Kahveci, Tadic, Maximin, En-Nesyr

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarında bu sezon yaptığı 11 maçın 9’unda karşılıklı gol oldu.

- Fenerbahçe bu sezonki 17 deplasman maçında 10 galibiyet aldı.

- Fenerbahçe’nin bu sezonki 17 deplasman maçının 12’si 2.5 gol üzeri skorla tamamlandı.

- Midtjylland'ın UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon çıktığı 7 maçın 6’sı 2.5 gol altı bitti.

- Midtjylland, bu sezon iç sahada oynadığı 6 Avrupa kupası maçının hepsinde gol buldu.

MİSLİ YAZARI TUTMAZ TAHMİNLER’İN YORUMU

Ev sahibi klasik Kuzey takımı. Topa fazla sahip olmadan kazanmanın peşindeler. Çok koşup çok mücadele ediyorlar. Fenerbahçe'ye kolay teslim olmazlar. Fenerbahçe eğer Göztepe maçının ilk yarısı gibi burayı

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %33’ü Fenerbahçe galibiyetinden yana.

ŞAMPİYON ORANLAR

Kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli'de bu maça yüksek oran farkıyla oynayabilirsiniz. Buna göre zorlu karşılaşmada Fenerbahçe'nin kazanırına 1.74 yerine 1.86 oran verilirken maçın beraberliği 3.41 oranla gösteriliyor. Mücadeleyi Midtjylland'ın kazanmasına ise 1.74 yerine 1.86 oran veriliyor.

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*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

TUR BİLETİ FENERBAHÇE'NİN ELİNDE

Fenerbahçe, bu akşam galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 takım arasına yazdıracak. Beraberlik halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek sarı-lacivertliler, yenilmesi durumunda ise büyük ihtimalle Avrupa'ya veda edecek. Fenerbahçe'nin mağlubiyeti durumunda, ilk 24 sıra dışında kalan ekiplerin alacağı sonuçlar, sarı-lacivertlilerin Avrupa'ya devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

MOURİNHO TAKIMINI YALNIZ BIRAKACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak. Portekizli teknik adam, Olimpik Lyon müsabakasında başlama vuruşunun geç yapılması nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza aldı. Deneyimli çalıştırıcı, daha önce Ülker Stadyumu'nda oynanan Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanında da takımının başında sahaya çıkamamıştı.

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FENERBAHÇE SAHAYA BEKSİZ ÇIKACAK

Jose Mourinho, Midtjylland müsabakasında eksikler nedeniyle kadro kurmakta zorluk çekecek. Sarı-lacivertli takım, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür'ün sakatlığı, Bright Osayi-Samuel'in de cezası nedeniyle maça elinde bek oyuncusu olmadan çıkacak.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Midtjylland karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Mert Müldür forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra Olimpik Lyon maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat ile Bright Osayi-Samuel, takımlarını yalnız bırakacak.

UEFA KADROSU

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko