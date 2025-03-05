Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj peşinde! Rakip Rangers

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda bu akşam İskoçya’nın Rangers takımını ağırlayacak.
Ülker Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak karşılaşma, TRT 1’den naklen yayınlanacak. Müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Rövanş maçı 13 Mart Perşembe günü İskoçya’nın Glasgow kentinde oynanacak. Fenerbahçe’de cezalı olan Fred ve Bright Osayi-Samuel yok.
Sarı lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır takımdan uzak olan İsmail, teknik direktör Jose Mourinho’nun görev vermesi halinde oynayabilecek. Temsilcimiz bu turu geçmesi durumunda çeyrek finalde Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.