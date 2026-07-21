Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde avantaj peşinde!

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Fenerbahçe, 2026- 2027 sezonunun ilk resmi maçında UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda bu akşam evinde Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşacak.

Chobani Stadı’ndaki karşılaşma 21.00’de başlayacak ve tv100’den naklen yayınlanacak.

Sarı lacivertli ekip 29 Temmuz’da Polonya’da oynanacak rövanş öncesi avantaj kovalayacak.

EKSİKLER

Fenerbahçe’de sakat olan Dominik Livakovic, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene ve Yiğit Efe Demir ile Dünya Kupası’nda olduğu için hazırlık kampına katılamayan N’Golo Kante forma giymeyecek.

FENERBAHÇE SON 29 AVRUPA MAÇINDA YALNIZCA 5 KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev’e kaybettiği maçın ardından evindeki 29 Avrupa kupası maçında sadece 5 kez yenildi.