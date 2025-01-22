Fenerbahçe, Avrupa'da 281. maçına çıkacak

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UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 281. karşılaşmasını oynayacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 280 müsabakada 111 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde 400 gol gördü.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 143. SINAV
Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 142 karşılaşmada boy gösterdi.
Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 62 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 35 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 198 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 180 gole engel olamadı.
BU KULVARDA 72. İÇ SAHA MAÇI
Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 72. kez taraftarının önüne çıkacak.
Söz konusu kulvarda daha önce 71 iç saha maçı oynayan sarı-lacivertliler, 38 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 18 beraberlik yaşadı.
Fenerbahçe'nin attığı 115 gole, rakipleri 72 golle yanıt verdi.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
Organizasyon
O
G
B
M
A
Y
UEFA Kupası
54
18
10
26
72
91
UEFA Avrupa Ligi
88
44
25
19
126
89
Şampiyon Kulüpler Kupası
33
9
4
20
30
70
Şampiyonlar Ligi eleme
38
14
12
12
56
46
Şampiyonlar Ligi
40
11
6
23
42
70
Kupa Galipleri Kupası
9
3
1
5
11
11
Konferans Ligi
18
12
-
6
44
23
TOPLAM
280
111
58
111
381
400