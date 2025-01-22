×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe, Avrupa'da 281. maçına çıkacak

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Avrupa Ligi#Lyon
Fenerbahçe, Avrupada 281. maçına çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 12:10

Fenerbahçe yarın UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk edeceği Olimpik Lyon karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarında 281. kez boy gösterecek.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 281. karşılaşmasını oynayacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 280 müsabakada 111 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde 400 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 143. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 142 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 62 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 35 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 198 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 180 gole engel olamadı.

Haberin Devamı

BU KULVARDA 72. İÇ SAHA MAÇI

Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 72. kez taraftarının önüne çıkacak.

Söz konusu kulvarda daha önce 71 iç saha maçı oynayan sarı-lacivertliler, 38 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 18 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe'nin attığı 115 gole, rakipleri 72 golle yanıt verdi.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

88

44

25

19

126

89

Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

Şampiyonlar Ligi eleme

38

14

12

12

56

46

Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

280

111

58

111

381

400

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Avrupa Ligi#Lyon

BAKMADAN GEÇME!