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Fenerbahçe, Avrupa'da 275. randevuda

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#UEFA Avrupa Ligi#FENERBAHÇE#Union Saint-Gilloise
Fenerbahçe, Avrupada 275. randevuda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 11:32

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, Avrupa'da 137. sınavına çıkacak.

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 275. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 274 müsabakada 109'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 56 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 374 kez havalandırırken, kalesinde 391 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 137. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 136 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip bu müsabakalarda 60 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 33 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 191 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 171 gole engel olamadı.

 

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#UEFA Avrupa Ligi#FENERBAHÇE#Union Saint-Gilloise

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