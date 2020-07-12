Fenerbahçe, Avrupa aşkına! Son 3 maçta 1 gol bile atamayan Sivasspor'un iddaa oranı...

Bu bir ilandır

FENERBAHÇE - SİVASSPOR

Pandemi arasından önce evinde oynadığı 3 maçı galibiyetsiz geçen Fenerbahçe, ara sonrası iç sahada oynadığı 3 maçta 9 puan toplayıp bir anda Avrupa'ya gitmek için umutlanır hale geldi.

Takımda Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Tolga Ciğerci'nin durumu ise maç saati netlik kazanacak.

Teknik Sorumlu Tahir Karapınar'ın geçen haftaki gibi "stoper" Jailson ile değil "stoper" Ozan Tufan ile maça başlaması bekleniyor. Kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ve Garry Rodrigues, en ileride ise Vedat Muriqi yer alacak.

Sivasspor'da ise Hakan Arslan sevinci yaşanıyor!

TD Rıza Çalımbay, alınan kötü sonuçlar sonrası; "Hakan Arslan'ın olmaması takımımızı yüzde 50 etkiledi..." demişti. Hakan sakatlığını atlattı ve takımla birlikte İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'ye transferi ciddi şekilde gündemde olan Mert Hakan Yandaş ile Galatasaray'la söz kestiği iddia edilen Emre Kılınç'ın performanslarını herkes merak ediyor.

---> Bu maça MHK, Abdulkadir Bitigen'i atamıştı ancak önce "Bir üst düzey hakemimiz koronavirüse yakalanmıştır." açıklaması geldi. Ardından da Bitigen maçtan alınıp yerine Ali Palabıyık'a görev verildi.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 2 maçı Sivasspor kazandı ancak Fenerbahçe, Yiğidolar'ı konuk ettiği son 5 maçta fire vermedi!

- Tahir Karapınar yönetimindeki Fenerbahçe, 6 resmi maçın 5'inde skor olarak geri düştü. 2 maçta geri dönüş gerçekleşmezken, diğer 3 maçtan ise 7 puan çıkartmayı başardılar.

- Süper Lig'de bu sezon çıktığı ilk 25 maçta da gol bulan Sivasspor, son 6 maçın ise sadece 2'sinde gol atabildi.

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena'nın Marsilya günlerinden muhteşem bir gol! İzleyelim...