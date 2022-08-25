Canlı anlatım: Fenerbahçe-Austria Wien maçı

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Austria Wien'i konuk ediyor.

FENERBAHÇE 2-1 AUSTRIA WIEN

GOL: 12' İsmail Yüksek, 44' İrfan Can Kahveci, 45+1' Martins

İlk yarı sonucu: 2-1

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Crespo, İsmail Yüksek, Rossi, Alioski, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun

Austria Wien: Früchtl, Koumetia, Muehl, Handi, Martins, Ranftl, Braunöder, Fischer, Gruber, Fitz, Tabakovic

FENERBAHÇE AUSTRIA WIEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Austria Wien maçı Ülker Stadyumu'nda saat 20:00'de başladı. Karşılaşma EXXEN üzerinden canlı izlenebilir.

Sarı-lacivertliler deplasmandan 2-0'lık skorla galip ayrılmış ve avantajlı bir skorla Türkiye'ye dönmüştü.

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İSTATİSTİK BİLGİLERİ

Avrupa kupalarında 246. karşılaşmasına çıkacak olan Fenerbahçe oynadığı 245 müsabakada 89 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 308 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 357 gol gördü.

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde ise 128. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 127 müsabakada 54 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşamıştı.

AUSTRIA WIEN

Fenerbahçe maçından önce WSG Tirol'ü yenip ligdeki ilk galibiyetini alan Austria Wien, Fenerbahçe maçından sonra da Wolfsberger engelini kayıpsız aştı ve 12 takımlı Avsuturya Bundesliga'da 7.sıraya tırmandı. Fenerbahçe'ye karşı ilk maçı evlerinde 2-0 kaybettikleri için Kadıköy'de 3 farklı galip gelmek zorundalar.