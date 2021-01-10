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GeriFutbol Fenerbahçe, Attila Szalai'yi transfer etmek istiyor!
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Futbol
Haber Giriş: 10.01.2021 - 12:23 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Attila Szalai'yi transfer etmek istiyor!

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Fenerbahçe, Attila Szalai'yi transfer etmek istiyor!
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Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Apollon Limassol forması giyen Macar stoper Attila Szalai ile ilgileniyor.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Macaristan Milli Takımı'nda da forma giyen 22 yaşındaki stoper Attila Szalai ile ilgileniyor.

Bu sezon Kıbrıs takımıyla toplam 18 maça çıkan Szalai, gol atıp 3 de asist yaptı. Szalai, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin Macaristan ile oynadığı iki maçta da forma giydi. Milli Takımımız bu iki maçta da rakibine gol atamamıştı.

Fenerbahçe, Attila Szalaiyi transfer etmek istiyor

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