Fenerbahçe, Attila Szalai'yi transfer etmek istiyor!

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Macaristan Milli Takımı'nda da forma giyen 22 yaşındaki stoper Attila Szalai ile ilgileniyor.

Bu sezon Kıbrıs takımıyla toplam 18 maça çıkan Szalai, gol atıp 3 de asist yaptı. Szalai, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin Macaristan ile oynadığı iki maçta da forma giydi. Milli Takımımız bu iki maçta da rakibine gol atamamıştı.

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