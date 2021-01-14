Fenerbahçe, Attila Szalai'yi bitiriyor! Lemos...

Fenerbahçe, Apollon Limassol'da forma giyen Attila Szalai'yi kadrosuna kattı. Bir süredir Macar stoperle ilgilenen Kanarya, hem 1.92 boyundaki 23 yaşındaki oyuncu hem de kulübüyle el sıkıştı. Anlaşmaya göre Fenerbahçe, Güney Kıbrıs ekibine bonservis bedeli olarak 1.5 milyon Euro ödeyecek. Macaristan Milli Takımı'nda da şans bulan ve iki ayağını da kullanabilen Szalai, stoperin yanında sol bekte de oynayabiliyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMASI BEKLENİYOR

Teknik direktör Erol Bulut'un da çok istediği futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi, sağlık kontrollerinin ardından da 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

LEMOS İLE YOLLAR AYRILIYOR

Öte yandan sarı-lacivertlilerin, bu transferin ardından Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos'la da yollarını ayırması ön görülüyor. (Sabah)

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