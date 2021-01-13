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GeriFutbol Fenerbahçe, Attila Szalai için resmi teklif yaptı
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Futbol
Haber Giriş: 13.01.2021 - 22:27 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Attila Szalai için resmi teklif yaptı

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Fenerbahçe, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Attila Szalai için Apollon Limassol'a resmi teklif yaptı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Macaristan Milli Takımı'nda da forma giyen 22 yaşındaki stoper Attila Szalai için kulübü Apollon Limassol'a resmi teklif yaptı.

Bu sezon Kıbrıs takımıyla toplam 19 maça çıkan Szalai, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

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Szalai, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin Macaristan ile oynadığı iki maçta da forma giydi. Milli Takımımız bu iki maçta da rakibine gol atamamıştı.

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