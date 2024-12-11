Fenerbahçe -  Athletic maçında Samet Akaydin'den saç baş yolduran hata! Protesto sesleri yükseldi, oyuncular taraftarları uyardı

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UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao'yu ağırladığı mücadeleye ilk 11'de başlayan Samet Akaydin, çok büyük bir hata yaptı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Athletic Bilbao kalecisi Julen Agirrezabala'dan gelen uzun topu kontrol eden Samet Akaydin, kalecisi Dominik Livakovic'e dönmek isterken pası kısa düştü.

Samet Akaydin'in kısa düşen pasında araya giren Guruzeta, topu boştaki Inaki Williams'la buluşturdu ve Williams da Athletic Bilbao'yu 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

SAMET'E TEPKİLER YÜKSELDİ

Bu golün ardından başta Samet Akaydin olmak üzere Fenerbahçeli futbolcular büyük üzüntü yaşarken tribünlerden protesto sesleri yükseldi.

Fenerbahçeli taraftarların büyük bir bölümü Samet Akaydin'i ıslıkla protesto ederken bir bölümü ise destek çıktı.

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Samet Akaydin'in kısa düşen geri pası ve Inaki Williams'ın golüpic.twitter.com/WRBiyFtsnA — Spor Arena (@sporarena) December 11, 2024

DZEKO VE BECAO TARAFTARI UYARDI

Samet Akaydin ayağına topu her aldığında sarı lacivertli taraftarların tepkisine maruz kalırken Fenerbahçeli yedeklerle bazı taraftarlar arasında atışma yaşandı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Edin Dzeko ve Rodrigo Becao, yedek kulübesinin arkasında yer alan taraftarlara uyarıda bulundu.

STATTA ANONS YAPILDI

Sarı lacivertli taraftarların bu uyarısına bir grup taraftardan tepki gelirken statta anons yapıldı.

Statta yapılan anonsta "Lütfen tüm oyuncularımızı destekleyim" ifadeleri kullanılırken taraftarlar ıslıkla karşılık verdi.