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Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçının hakemi belli oldu!

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#UEFA AVRUPA LİGİ#FENERBAHÇE#Athletic Bilbao
Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçının hakemi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 12:58

UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Fenerbahçe evinde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Mücadeleyi Bosnalı Irfan Peljto yönetecek.

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Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta müsabakasında Fenerbahçe, İspanya ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. 11 Aralık Çarşamba günü TSİ 18.30'da oynanacak mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto düdük çalacak. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Antoni Bandic olacak.

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda İtalyan Marco Di Bello oturacak. Yardımcı VAR olarak da Michael Fabbri görev alacak.

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#UEFA AVRUPA LİGİ#FENERBAHÇE#Athletic Bilbao

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