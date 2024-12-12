Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçının ardından şaşkına çeviren tespit: 600 günde 4 maç - 4 hata - 4 gol | Mourinho'nun kabahati...

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya La Liga ekibi Athletic Bilbao'yu konuk etti. Sarı - lacivertliler, Kadıköy'deki maçta rakibine 2-0 mağlup oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. ve 45. dakikalarda Inaki Williams kaydetti.

Bu skorun ardından puanını 16'ya yükselten Athletic, liderliğini sürdürdü. 2. kez yenilen Fenerbahçe ise 8 puanla 15. basamakta yer aldı.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Engin Kehale, müsabakayı köşelerinde değerlendirdi.

İşte yapılan yorumlar:

Uğur Meleke: Mourinho da en az Samet kadar kabahatli

F.Bahçe’nin stoperinin yaklaşık 600 günde 4 büyük maçta yaptığı 4 sarsak geri pas hatası golle sonuçlandı.

Tarih, 19 Nisan 2023... Fenerbahçe, zirve yarışında Başakşehir’le kritik bir maça çıkıyor. 30’uncu dakikada Samet son derece kısa bir geri pasla Aleksic’e golü ikram ediyor. Sonra da ellerini kollarını açarak faturayı İrfan Eğribayat’a kesmeye çalışıyor.

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24 Nisan 2024... Yunanistan Ligi’nde Panathinaikos ile AEK şampiyonluk yarışı açısından kritik bir maça çıkıyor. Dakika 38. Yine Samet, yine inanılmaz hatalı bir geri pas. Yine bir büyük maç. Yine gol.

22 Haziran 2024... Avrupa Şampiyonası’nda ilk maçını kazanan Türkiye, Dortmund’da Portekiz önünde. 28’inci dakikada Samet’ten hatalı bir geri pas. Yine gol. Ve Samet’ten bu kez de el-kol hareketleriyle Altay’a tepki.

11 Aralık 2024... Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin zirve ortağı Athletic Bilbao’yu ağırlıyor. Zirve yarışı açısından en kritik maç. Dakika 4... Yine Samet. Yine kısa kalan bir geri pas. Yine gol. Ve yine Samet’ten kaleci Livakovic’e tepki.

Bakınız, bireysel hata elbette oyunun bir parçası. Ancak burada net bir patern var. Aynı oyuncu, aynı şekilde, yaklaşık 600 günde 4 büyük maçta 4 büyük geri pas hatası yapıyor. Hepsi ilk yarıda, genelde maçların başlangıcında eksik ya da fazla konsantrasyon, sorun her neyse bir şekilde sürekli gol yediriyor. Her seferinde tribünlerin önünde takım arkadaşını suçluyor. Ben artık bu noktada bu futbolcu kadar, onu büyük maçlarda sahaya koyan hocaları da suçlu buluyorum. Dün özelinde Mourinho da en az Samet kadar kabahatli benim nazarımda.

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AVRUPA DEVLERiYLE ARAMIZDAKi FARK: TEMPO

Dünkü maçı o bireysel hata dışında ele aldığımda da, benim manşetim “müsabakanın temposu”. Süper Lig’de bu sezon maçlar yaklaşık brüt 100 dakika oynanıyor, top ortalama 52 dakika oyunda kalıyor. Yani 48 dakika dinleniyor sporcular. Devre başına 24 dakika oyun dışı süre.

Dün Kadıköy’de ilk devre 47 dakika oynandı. Top 29:04 dakika oyunda kaldı. Yani topsuz süre sadece 18 dakika. Süper Lig’de futbolcuların bir devrede 24 dakika dinlenme süresi var, Avrupa’da 18 dakika. İşte futbolcularımızın özellikle Avrupa devleriyle karşılaştıklarında fiziksel yetersizlik yaşama nedeni tam da bu.

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Engin Kehale: Skor olmasa da oyun ikna etmeli

Athletic Bilbao, La Liga’da rakip olması en zor takımlardan biri. Sürekli baskı yapan, pozisyon üreten bir takım değil belki; ancak düşük temposuyla oyunu soğutmasını bilen ve kolay kolay maça hâkim olduğunuzu hissettirmeyen bir takım aynı zamanda.

Bu şartlar altında kontrollü, sakin ve sabırlı oynanması gereken bir 90 dakikada maçın başında geriye düştü Fenerbahçe. Samet’in hatası maçı ne kadar zora soktuysa; taraftarların gol sonrası tepkisi de sahadaki oyunu bir o kadar sıkıntıya soktu.

MAÇA AĞIRLIĞINI KOYAMADI

Birebir baskı yapan ve oyunu kenarlara yönlendiren rakibi karşısında maça ağırlığını koyamayan Mourinho’nun öğrencileri, topa %60’ın üzerinde sahip olduğu ilk yarıyı rakip kaleyi sadece iki kez yoklayarak tamamladı. 8 ve 42. dakikalar arasında Athletic kalecisi Agirrezabala’yı zorlayacak tek bir deneme bile yapmadan. Devrenin son dakikalarında yavaş paslaşmalarla gelişen ve İnaki Williams’ın golüyle biten hücum, umutları bir hayli azalttı.

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TARAFTARI MEMNUN ETMESi ŞART

Mourinho'nun şapkayı önüne koyup düşünmesi gereken bir konu var: Takımının hücumda rakip savunma bölgesinde kazandığı toplarla rakip kaleye hızlı bir şekilde gitme becerisi. Fenerbahçe, sezon başından beri oyunu merkezde karşılamaya çalışıyor. Bu konu, öndeki oyuncuların savunma disiplinini de göz önünde bulundurunca ciddi bir kırılganlığa neden oluyor.

Mert’in kırmızı kartıyla iyice İspanyolların kontrolüne geçen oyun, maçın hiçbir dakikasında içine giremeden, taraftar tepkileriyle sona erdi. Asıl sorun, skordan çok sahadaki futbola duyulan güvensizlik. Sarı lacivertliler, skoru alamasa bile oyunuyla taraftarını memnun edecek performansa gelemediği sürece Kadıköy’de maçlar zor geçecek.