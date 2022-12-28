Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçına Ferdi Kadıoğlu damgası! "Boksör gibi, 3 kişilik oynadı..."

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe, birçok gol pozisyondan yararlanamadığı müsabakada rakibini 4-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe'nin galibiyet gollerini 20. dakikada Norveçli yıldız Joshua King, 26. dakikada Michy Batshuayi, 86. dakikada sonradan oyuna dahil olan Serdar Dursun ve 90+5. dakikada Gustavo Henrique kaydetti.

Fenerbahçe, bu skorla ligde 2 maç sonra galibiyetle tanışırken puanını 32 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 15 puanda kalan Atakaş Hatayspor ise ligde 14. sırada yer aldı.

HÜCUM HATTI ALEV ALDI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Atakaş Hatayspor'u Kadıköy'de ağırlarken ortaya koyduğu oyun ve istatistiklerle birçok ilki başardı. Ligin en golcü takımı olan sarı lacivertliler, Hatayspor karşısında golleri peş peşe bulurken ağları sarsan isimler forvetler King, Batshuayi, Serdar Dursun ve stoper Gustavo Henrique oldu.

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HEM ATIYOR, HEM ATTIRIYORLAR

Bu sezon hücum oyuncuları çok formda olan Fenerbahçe; Enner Valencia, Joshua King, Batshuayi ve Diego Rossi'den büyük oranda gol ve asist katkısı aldı. Süper Lig'de attığı 13 golle gol krallığında zirvede olan Enner Valencia'dan 4 de asist katkısı alan sarı lacivertliler, sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Norveçli golcüsü Joshua King'den ise toplamda 5 gol ve 3 asistlik katkı gördü.

BATSHUAYI'DEN 11. GOL HATAY'A

Sezon başında Chelsea'dan kadroya katılan ve Avrupa Ligi'nde attığı gollerle takıma çabuk uyum sağlayan Michy Batshuayi ise ligde de gollerine devam etti. Hatayspor karşısında takımının ikinci golünü kaydeden Belçikalı yıldız, ligde 6 gole ulaşırken çıktığı 16 maçta 11 gol ve 1 asist yaptı.

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ASİST KRALI ROSSI

Jorge Jesus'un daha çok yedek başlattığı isimlerden olan Uruguaylı futbolcu Diego Rossi ise Hatayspor karşısında da asistlerine devam etti. Hatayspor maçında King ve Batshuayi'nin attığı gollerde asisti yapan isim olan Rossi, Fenerbahçe'de bu sezon bir Süper Lig maçında 2 asist birden yapan ilk oyuncu oldu. Diego Rossi, Hatayspor maçındaki asistleriyle gol pası sayısını 9'a çıkarırken 3 de gol attı.

SÜPER LİG REKORU

Kadıköy'de oynanan maçta Hatayspor kalesini abluka altına alan sarı lacivertliler, bu sezonun rekorunu kırdı. Hatayspor kalesine 15 isabetli şut çeken Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar bir maçta en fazla isabetli şut çeken takım oldu. Ayrıca, bu sezon 8 Süper Lig maçının ilk yarısında 2+ gol atan Fenerbahçe, bir sezonda daha yüksek bir sayıya en son 2010/11'de ulaştı (14 maç).

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ENGİN KEHALE: LA CASA DEL JESUS KADIKÖYLÜ PROFESÖR

Bu sezonki F.Bahçe’yi tanımlayan en iyi cümle şu: İstek, yetenekten daha güçlü olmalıdır.

İstek, yetenekten daha güçlü olmalıdır... Bu cümle, unutulmaz boksör Muhammed Ali’ye ait. Ayrıca Jorge Jesus’un Fenerbahçe’sini tanımlayan cümlelerden biri. 2022-2023 model sarı lacivertlilerde istek, yetenekten her zaman daha güçlü.

Maç önündeki atkı şov sırasında kameralara yansıyan bir tane vardı. La Casa del Papel’e bir göndermeyle, Jorge Jesus – El Profesor.

Profesör, maça biraz da risk alarak başladı. Arkaya kaçabilen bir Saba Lobzhanidze karşısında, hele hele Gustavo Henrique’li dörtlü savunma bir riskti, merkezde Zajc tercihi de öyle. Bu sistem, hücumda ritim ve hız, geçiş oyununda zaaf demekti.

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İlk 20 dakika buna paralel olarak ilerledi. Hatayspor uzun paslarla sarı lacivertlilerin savunmasını delmeyi başardı. Fenerbahçe çok istekliydi ancak net pozisyon yakalayamadı. Bu dakikada Diego Rossi’nin ortası Joshua King’in kafasıyla gelen gol, maçın seyrini değiştirdi.

FENERBAHÇE BiR BOKSÖR GiBi

Muhammed Ali demiştik, Jorge Jesus’un takımı da bir boksör gibi aslında. Rakibi ringin köşesine sıkıştırdığında, sağlı sollu yumruklarla iyice hırpalamayı başarıyor. İlk golün ardından santradan gelen topa baskıyla pozisyon buldu Fenerbahçe. 22- 24-26-29-32 sonraki pozisyon dakikaları ki bunlardan bir tanesi Batshuayi’nin golü. Hatayspor soyunma odasına gidene kadar kendine gelemedi.

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Sarı lacivertliler maç boyunca kendi oyununu çok güçlü oynadı. Kasımpaşa maçından sonra (ki 16. dakikada rakip 10 kişi kalmıştı) en yüksek topa sahip olmayı yakaladılar. Hem de rakipleri ligin en çok pas yapan 4., en çok topla oynayan 7. takımı iken. Dünün ve yeni sistem/oyuncu tercihlerinin en büyük kazanımlarından bir tanesi buydu.

FERDi VE ARAO 2 BELKi 3’ER KiŞiLiK OYNADI

İki oyuncu 2’şer, belki 3’er kişilik oynadı Fenerbahçe’de. Ferdi ve Arao. Ne enerjileri bitti ne savunmaları ne de hücuma destekleri. Ferdi hem fiziksel hem tempo olarak artık bambaşka bir seviyeye geliyor. Böyle giderse serbest 3 diye yeni bir kavram çıkartacak. Serdar Dursun, yazının başındaki isteğin vücut bulmuş hali. Yine kısa sürede tribünleri “SİU”ledi.

UĞUR MELEKE: FARKI 'BEK'LER YARATIYOR

Fenerbahçe’nin üçlü savunmayla başladığı maçlarda kanat ‘Bek’ler özgürleşiyor.

Beşiktaş, Gaziantep’te merkezde Atiba-Necip ikilisiyle başlayınca spor kamuoyu Güneş’i bu tercih üzerinden haklı olarak eleştirmişti. Ben de Atiba-Necip’i bir büyük takımın dominant oynaması beklenen bir müsabaka için tutucu buluyorum, ancak esas anlayamadığım şey şu: Eğer Atiba-Necip’le başlıyorsanız en azından bekleriniz hücumcu olmalı. İki bekiniz öyle çok hücum aksiyonu yaratmalı ki, demek ki Atiba-Necip onlara dublaj maksadıyla oynatılmış dedirtmelisiniz izleyenlere. Beşiktaş’ın başlayan beklerinin böyle bir katkısı da yoktu Antep’te. Beşiktaş’ın sol beki Umut’un ilk yarı sonundaki ortalama pozisyonu, Gaziantep’in sol beki Hanousek’in daha gerisinde çıktı hatta.

FENERBAHÇE SAHAYA EKiM-KASIM’DAKi GiBi DiZiLDi

Fenerbahçe’nin de bu sezon üçlü savunmayla başladığı maçlarda kanat bekler özgürleşiyor, Jorge Jesus bir stoper fazla oynatıyor ama beklerin katılımıyla hücumda iki ekstra yaratıyordu. Trabzon’da 11’e 11 oynanan bölümde dahi Fenerbahçe’nin bence en önemli eksiği buydu. Özellikle Samuel hiç çıkamıyor, Fenerbahçe üçlü görünümlü beşli savunmayla oynuyordu. Dün Hatay karşısındaki en büyük fark da o departmanda oluştu:

Fenerbahçe sahaya aynen Ekim-Kasım’daki gibi dizildi, Arao stoperlerin arasına girdi ama iki bek de özgürdü sarı lacivertlilerde. Böylece hücumu yedilediler, “artı bir” yarattılar. Ligin isabetli şut rekorunu kırdıkları ilk 45 dakikada da neredeyse tüm aksiyonların içinde bekler başroldeydi zaten.

SZALAi DAHA YÜKSEK KONSANTRASYONLA DÖNDÜ

Futbol 11’e 11 oynanan bir oyun. Bir yerde fazlalaştığınızda diğer tarafta eksiliyorsunuz otomatikman. Beşiktaş Gaziantep’te defansif orta sahaları, Fenerbahçe Trabzon deplasmanında stoperleri artırdı; hücumda eksildi. Mesele en primitif haliyle böyle özetlenebilir sanırım.

Dün Fenerbahçe’nin hücum aksiyonlarının başrolündeki Ferdi-Samuel’in yanı sıra sakatlıktan çok enerjik dönen King’in ve hangi kanada geçerse hareketliliğiyle o çizgiyi aktive eden Diego Rossi’nin performanslarının da altını çizmek gerek. Dört ay aralıksız oynadıktan sonra Dünya Kupası arasında dinlenen Szalai de daha yüksek konsantrasyonla döndü lige.