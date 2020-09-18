Fenerbahçe Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? İşte maça dair ayrıntılar!

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu heyecanı devam kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u pazartesi günü konuk edecek. İşte, bu maça ilişkin tüm ayrıntılar...

Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor 21 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'da Ülker Stadında karşı karşıya gelecek. Mücadele, beinsports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak.

Ligin yeni takımlarından Atakaş Hatayspor, Gaziantep'te konuk ettiği geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir'i 2-0 yenmişti.

HATAYSPOR'DA SON DURUM

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı; teknik heyet, futbolcu ve yönetim olarak Fenerbahçe maçına odaklandıklarını söyledi.

Ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir karşısında alınan 2-0'lık galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getiren Vardı, "Şampiyonlar şampiyonu Atakaş Hatayspor oldu. Bu maçı biz unuttuk. Bunun rehaveti ile hareket etmeyeceğiz. Fenerbahçe maçına odaklandık. Hem teknik heyetimizle hem futbolcularımızla hem yönetimimizle maça odaklanmış durumdayız. İnşallah Fenerbahçe karşısında da Atakaş Hatayspor'a yakışır bir futbol izlettireceğiz. Kaliteli bir futbol oynamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.