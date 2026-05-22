Fenerbahçe, Aston Villa’nın iki yıldızı için harekete geçti!

Beşiktaş’ın mabedi Tüpraş Stadı, Aston Villa ile Freiburg arasında oynanan Avrupa Ligi Finali’ne ev sahipliği yaptı. Villa, rakibini 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. İngiliz ekibinin finalde görev yapan iki yıldızı, Fenerbahçe’nin radarına girdi.

EMILIANO MARTINEZ SÜRPRİZİ

Aziz Yıldırım, Aston Villa’nın dünyaca ünlü kalecisi Emiliano Martinez’in peşinde. Tangocu, Jan Oblak ile birlikte Yıldırım’ın bir numaralı tercihi konumunda.

TEKLİF DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR

33 yaşındaki file bekçisi, geçen yaz istediği bir teklif alamadığı için takımında kalmıştı. Martinez, iyi seçenek çıkması halinde bunu değerlendirmek istiyor.

İKİNCİ HEDEF JADON SANCHO

Yeni sezonda Çubuklu’yu giyme ihtimali olan bir diğer Aston Villa’lı ise Jadon Sancho. Başarılı hücum oyuncusu, kiralık olarak oynadığı Villa’dan Manchester United’a dönecek. Ancak buradaki sözleşmesi de biteceği için 1 Temmuz itibarıyla boşa çıkacak.

İKİ BAŞKAN ADAYI DA İSTİYOR

26 yaşındaki yıldızın hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi tarafından istendiği ve menajeriyle temasa geçildiği kaydedildi. Jadon Sancho’ya eski takımı Dortmund’un da ilgi gösterdiği, ancak bu transferden vazgeçtiği öğrenildi.