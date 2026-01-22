Fenerbahçe - Aston Villa maçına damga vuran an: Gol iptal edildi!

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi.

İngiliz ekibi dakikalar 25'i gösterdiğinde Jadon Sancho'nun attığı golle 1-0 geçti.

Golden sonra baskısını sürdüren Aston Villa'da, mücadelenin 42. dakikasında sol kanattan ceza sahasına gönderilen pasta bomboş durumda olan Sancho, topu kontrol ettikten sonra önce kaleci Ederson'u çalımlayarak önünü boşalttı, ardından topu kaleye göndermek istedi ancak Milan Skriniar müdahalede bulunarak mutlak golü önledi.

Slovak stoperin kale önündeki kritik müdahalesinden sonra top önce maçın hakemi Luis Godinho'ya çarptı, ardından Morgan Rogers'un önüne düştü. Rogers, meşin yuvarlağı yakın mesafeden ağlarla buluşturdu.

Ancak maçın Portekizli hakemi Godinho, topun kendisine çarparak umut vadeden atak oluşturduğunu ve golden önce elini havaya kaldırdığını belirterek golü geçerli saymadı.

Rogers'ın itirazlarına rağmen kararını değiştirmeyen Godinho, oyunu hakem atışıyla devam ettirdi.