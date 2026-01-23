×
Fenerbahçe - Aston Villa maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi!

#Fenerbahçe#Aston Villa#Avrupa Ligi
Fenerbahçe - Aston Villa maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 09:38

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı - Lacivertli temsilcimizin yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı da güncellendi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'yı konuk etti.

Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aston Villa 1-0'lık skorla kazandı.

Aston Villa, karşılaşmanın 25. dakikasında Jadon Sancho'nun golüyle öne geçti. Kerem Aktürkoğlu da 75. dakikada topu ağlarla buluştursa da ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

Fenerbahçe - Aston Villa maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Aston Villa sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 11 puanda kalırken, Aston Villa 18 puana ulaştı.

UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:

İngiltere - 104.991

İtalya - 92.981

İspanya - 87.140

Almanya - 83.545

Fransa - 76.177

Hollanda - 66.429

Portekiz - 64.266

Belçika - 58.150

Türkiye - 48.325

Çekya - 46.275

Polonya - 44.712

#Fenerbahçe#Aston Villa#Avrupa Ligi

