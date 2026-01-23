Fenerbahçe - Aston Villa maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi!

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'yı konuk etti.
Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aston Villa 1-0'lık skorla kazandı.
Aston Villa, karşılaşmanın 25. dakikasında Jadon Sancho'nun golüyle öne geçti. Kerem Aktürkoğlu da 75. dakikada topu ağlarla buluştursa da ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Aston Villa sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 11 puanda kalırken, Aston Villa 18 puana ulaştı.
UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:
İngiltere - 104.991
İtalya - 92.981
İspanya - 87.140
Almanya - 83.545
Fransa - 76.177
Hollanda - 66.429
Portekiz - 64.266
Belçika - 58.150
Türkiye - 48.325
Çekya - 46.275
Polonya - 44.712