Fenerbahçe, Asensio'nun bonservisini belirledi! La Liga'dan bir talip daha var

Fenerbahçe'nin İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio, transfer dedikodularının merkezinde yer almaya devam ediyor.

Daha önce adı Atletico Madrid ile anılan Asensio için bir La Liga ekibi daha devreye girdi.

Fichajes'in haberine göre; Villarreal, Marco Asensio'nun transferi için temaslara başladı.

'Sarı Denizaltılar', Asensio'yu yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istemiş ama yapılan teklif İspanyol orta sahanın sportif ve finansal beklentilerini karşılamadığı için Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

"VILLARREAL'İN ARADIĞI LİDER"

Haberde Marco Asensio'nun tecrübesi, kalitesi ve büyük maçlarda fark yaratma yeteneği nedeniyle Villarreal'in saha içinde aradığı lider oyuncu profiline mükemmel bir şekilde uyduğu aktarılırken, La Liga'ya dönüş fikrinin Asensio'yu cezbettiği iddia edildi.

FENERBAHÇE EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe'nin Asensio'dan çok memnun olduğu ve şampiyonluk yolunda en iyi oyuncularından biriyle yollarını kolayca ayırmaya niyetli olmadığı belirtilirken, sarı-lacivertlilerin Marco Asensio için 20 ila 25 milyon euro arasında bir bonservis belirlediği iddia edildi.

VILLARREAL UMUTLU

Talep edilen bonservis bedelinin Villarreal için yüksek olduğu ancak transferin imkansız görülmediği, 'Sarı Denizaltılar'ın vadeye yayılmış ödemeler ve çeşitli bonusları da devreye sokarak anlaşma sağlamanın yollarını araştırdığı kaydedildi.

2,5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Önümüzdeki ay 30 yaşına girecek olan İspanyol orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile 2,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI: 19 MAÇTA 14 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Fenerbahçe'nin sezon başında 7,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla bugüne dek 19 maça çıkarken 9 gol - 5 asist üreterek toplamda 14 gole doğrudan katkı sağladı.

