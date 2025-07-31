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Fenerbahçe, Asensio transferini askıya aldı! İşte sebebi

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#Fenerbahçe#Transfer#Asensio
Fenerbahçe, Asensio transferini askıya aldı İşte sebebi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 15:49

Fenerbahçe'nin transferde 1 numaralı hedefi olan Asensio'ya dair, önemli bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin, Asensio transferini askıya aldığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe’nin transfer listesinin 1 numarası ve Paris Saint-Germain’de gözden çıkarılan Marco Asensio’nun geleceği belirsizliğini koruyor. Fransız ekibinde kadro dışı kalan İspanyol yıldız, yeni bir takım arayışında. Ancak yüksek maaşı, transfer sürecini çıkmaza sokmuş durumda.

Fenerbahçe, Asensio transferini askıya aldı İşte sebebi

Fenerbahçe, geçtiğimiz haftalarda Asensio için PSG ile temasa geçmiş, görüşmelerde önemli aşama kaydedilmişti. Ancak 10 milyon Euro’yu bulan yıllık maaş talebi, sarı-lacivertli yönetimin geri adım atmasına neden oldu. Transfer, şimdilik askıya alındı.

Fenerbahçe, Asensio transferini askıya aldı İşte sebebi

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İki haftadır PSG’nin altyapı takımıyla bireysel çalışmalar yapan 28 yaşındaki futbolcunun, 6 Ağustos’ta başlayacak yeni sezon hazırlık kampında yer alması beklenmiyor.

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Luis Enrique’nin kadro planlamasında yer almayan Asensio’nun, 13 Ağustos’ta Tottenham ile oynanacak UEFA Süper Kupa finalinde de forma giymesi beklenmiyor.

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Öte yandan Portekiz basını, Benfica’nın da yıldız oyuncuya ilgi duyduğunu öne sürdü. Ancak PSG, oyuncusunu yalnızca bonservisle göndermek istiyor. Fransızlar, kiralık veya satın alma opsiyonlu formüllere sıcak bakmıyor. Asensio’nun sözleşmesi 2026 yılında sona ereceği için PSG, bedelsiz ayrılık riskini göze almak istemiyor.

Fenerbahçe, Asensio transferini askıya aldı İşte sebebi

Ocak ayında kiralık olarak gittiği Aston Villa’da iyi bir performans sergileyen Asensio için İngiliz ekibinin yeniden devreye girme ihtimali masada. Premier Lig’den başka kulüplerin de yıldız ismi radarına aldığı öğrenildi.

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PSG, 6 Ağustos’taki hazırlıkların startı öncesi Asensio’nun durumunu netleştirmek istiyor. İspanyol yıldız ise düzenli forma giyebileceği, istikrarlı bir ortam arıyor. Transferde son söz önümüzdeki günlerde söylenecek.

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#Fenerbahçe#Transfer#Asensio

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