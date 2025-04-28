Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya Hull City şoku: Bir alt lige düşebilir

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'te 3 Mayıs Cumartesi günü kritik bir maça çıkacak.
Geride kalan 45. haftada sahasında ağırladığı Derby County'e 1-0 mağlup olan Turuncu-siyahlılar, son haftaya 48 puanla 22. sırada, küme düşme hattında girdi.
Üç takımın küme düşeceği Championship'te Cardiff ve Plymouth'un alt lige düşmesi kesinleşti.
Championship'in son haftasında Hull City deplasmanda Portsmouth'la karşılaşacak.
Ancak Acun Ilıcalı'nın takımına kazanmak yetmeyebilir. Rakiplerinin de puan kaybetmesini bekleyecek.
Championship'te küme düşme ihtimali bulunan takımlar arasında Hull City (48 puan), Luton Town (49 puan), Preston North End (49 puan), Derby County (49 puan) ve Stoke City (50 puan) yer alıyor.
Hull City ile Portsmouth arasındaki kritik maç 3 Mayıs Cumartesi günü saat saat 14:30'da oynanacak.