Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a çok ağır göndermeler: Hadsiz soytarılar, o imada bulunanlar şerefsizdir'

Haberin Devamı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ilıcalı, Galatasaray'a ağır göndermelerde bulundu.

"NE YAPIYOR ANLAMADIM!"

Barış Alper'in sakatlandığı pozisyon ile ilgili konuşan Ilıcalı, "Geçmiş olsun diyorum. Bizim için futbolcuların sağlığı çok önemli, kimseye bir şey olsun istemeyiz. Ancak bizim futbolcularımız hayati tehlike atlatırken, linçlenmeye çalışılırken Trabzon'da karşı tarafın yaklaşımını biliyorsunuz. Hakem hatası olduğunda bizim lehimize olursa da söylüyoruz. Her zaman bu duruşumuz devam edecek, biz Fenerbahçe'yiz. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Kendi oyuncusu sakatlandıktan sonra Galatasaraylı hadsiz yöneticinin bizi suçlayıp, hedef göstermesi, sakatlayan futbolcuyu Fenerbahçe ile birleştirmeye çalışması... Bu oyuncu geçen sene kendini yere atıp bizi şampiyonluktan etmiş. Geçen sene kendini yere atan oyuncu bizim maçta kasten oynamamış onlara göre. Önceki ve sonraki maçlarda da yok yanlış anlamayın. Sonra da kalkmış, bizim talimatımızla sakatlamış. Hem bizim maçta oynamamasına şike iması yapıyor. Konuşmaya gel desen, ortada kimse olmaz. Böyle bir şeyi at kaç. Vahim duyumlar var diyorlar, duyum ne diye soruluyor, söyleyen yok. Yalıda buluştunuz, kardeşim buluşulmadı diyorlar, bana öyle duyum geldi oluyor. Futbolcu sakatladı, onu özellikle yolladılar iması yapıyor. Ne yapıyor anlamadım." dedi.

Haberin Devamı

"MAURO ICARDI DE HADSİZLİK ETTİ"

Galatasaray Kulübü'ne salvolarına devam eden Acun Ilıcalı, "Ben Galatasaray Kulübü'ne sesleniyorum buradan. Yöneticilerinizin konuşması sizi temsil ediyor. Sizin yöneticiniz çirkin bir şekilde şike imasında bulundu, haberiniz olsun. Belki sizin haberiniz yoktur ya da bunu da çevirirsiniz. Hayatınızda böyle arsız bir demeç gördünüz mü? Böyle adi bir suçlama gördünüz mü? Bu tip soytarılar çıkıp böyle konuşmalar yaptıkça tabii ki Türk futbolu kaosa sürüklenir. Biz haksızlığa isyan ediyoruz, siz şike yaptınız diyorsunuz. Biz problem var, hakem hatası var diyoruz, siz çıkıp yalıda buluşmuşlar diyorsunuz. Tiyatro değil artık iş başka boyuta geçti. Güzel bir Hollywood filmi. Oyuncum sakatlandı, suçlu Fenerbahçe. Bizi suçlayanlara lanet ediyoruz. Bizim için futbolcuların hayatı çok önemli, onlar için önemli olmayabilir. Biz ölüm tehlikesi atlatırken, geçmiş olsun demediler. Oyuncumuz sakatlandığında güzel güzel paylaşımlar yaptılar. Bizim tepkimiz oyunculara değil ama onların arasında da hadsizlik yapanlar var. Mauro Icardi de sakatlandı, geçmiş olsun. Ali Koç forması giyip pozlar veriyordu hadsizce. Türk futboluna çirkinlik bulaştırmak için çaba içindesiniz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"SOYTARILAR, ŞİKE İMASI ŞEREFSİZLİK"

Metin Öztürk'ün sözleri üzerine yanıt veren Acun Ilıcalı, "Ben de kendisine ağır bir suçlama yapacağım. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir, açık açık söylüyorum. İnsanlar birinin namusuna laf ederken haddini bilecek. Sen kimsin bizi futbolcu ayartıyor diye suçluyorsun? Bir bizim tavrımıza bakın, bir de rakibimizin suçlamalarına bakın, aradaki kalite farkını göreceksiniz. Galatasaraylı yöneticiler kendi arasında bir toplantı yapsın, abuk subuk konuşan yöneticileri biraz daha arka planda tutsun." şeklinde konuştu.

METİN ÖZTÜRK NE DEMİŞTİ?

Sivasspor - Galatasaray maçının son dakikasında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası kırmızı kart çıkmamasına tepki gösteren sarı - kırmızılıların ikinci başkanı Metin Öztürk, "Hepimizin gözleri dolu. Çok üzgünüz. 3 hafta önce sakatım diyerek rakibimizin maçına çıkmayan Rey Manaj bugün bir milli futbolcuyu, Barış Alper'i katletti. O hakem, hemen hakemliği bıraksın. VAR'a gitti. Görmezsin... VAR'a gittin. Kırmızı kart nasıl olur bilmiyorum, kırmızı kartın başka tanımı var mı bilmiyorum. Manaj, Barış'ı katlederken seyreden hakem, VAR'a gidip hiçbir şey yapmadan oyuna devam etti. Ortada bir tiyatro var. Anlamakta zorluk çekiyoruz. Dün, Beşiktaş - Fenerbahçe maçında gördük, bir oyuncu aynı maç içinde 2 sarı kart görürse oyundan atılır. 3 sarı kartlık pozisyon oldu. 4. oldu. Atılmadı." ifadelerini kullanmıştı.