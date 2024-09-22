Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı üstün oynadıklarını söyledi: Bizim pozisyonlarımızı izlemekten sıkılırsınız

Haberin Devamı

F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, G.Saray karşısında aldıkları yenilgiyi ‘yol kazası’ olarak nitelerken “Takımımızın oyunu gayet pozitif. İstatistiklerde üstteyiz. Tabii ki futbol sonuç oyunu, kaybettik. Geçen sene 5 puan öndeydik, bu şampiyonluğu getirmedi. 5 puan geride olmak da şampiyonluktan koparmadı. Bizim açımızdan hiçbir şekilde yarıştan kopma, ümitsizlik, karamsarlık yok” dedi.

MÜHiM OLAN TAKIMIN SERGiLEDiĞi FUTBOL

Ilıcalı şöyle devam etti: “Maçı izleyin, bizim pozisyonları seyretmekten yorulursunuz. Mühim olan ortaya konan futbol. 4-5 pozisyonumuz var. İstatistiklerde, gol pozisyonlarında iki katı rakamlarımız var. Oynanan oyuna bakarım. Bu durumda gelecekle ilgili iyimserim ama bugün için çok üzgünüm.”

SADECE EN NESYRI DEĞİL G.SARAYLI OSiMHEN DE iYi OYNAMADI

Haberin Devamı

“Jose Mourinho gerekli müdahaleleri yapacaktır. Ortada 90 puan daha var. Aynı puanı tutturabiliriz. Genel hesaplar çıkarmaya gerek yok. Bu bir maçtır, kaybettik, önümüze bakıyoruz” diyen Ilıcalı, En Nesyri’nin eleştirilmesiyle ilgili şunları söyledi: “Bir futbolcu çok iyi oynamayabilir. Osimhen çok mu iyi oynadı bugün, En-Nesyri de iyi oynamadı. Forvetler derbilerde çok pozisyon bulamaz. Bireysel performanslara girmeye gerek yok. Oosterwolde için futbolcu değil deniyordu, nereye geldiği ortada.”