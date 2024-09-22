×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı üstün oynadıklarını söyledi: Bizim pozisyonlarımızı izlemekten sıkılırsınız

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Derbi#Galatasaray
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı üstün oynadıklarını söyledi: Bizim pozisyonlarımızı izlemekten sıkılırsınız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 07:00

F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, G.Saray karşısında aldıkları 3-1'lik yenilgiyi ‘yol kazası’ olarak nitelendirdi.

Haberin Devamı

F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, G.Saray karşısında aldıkları yenilgiyi ‘yol kazası’ olarak nitelerken “Takımımızın oyunu gayet pozitif. İstatistiklerde üstteyiz. Tabii ki futbol sonuç oyunu, kaybettik. Geçen sene 5 puan öndeydik, bu şampiyonluğu getirmedi. 5 puan geride olmak da şampiyonluktan koparmadı. Bizim açımızdan hiçbir şekilde yarıştan kopma, ümitsizlik, karamsarlık yok” dedi.

MÜHiM OLAN TAKIMIN SERGiLEDiĞi FUTBOL

Ilıcalı şöyle devam etti: “Maçı izleyin, bizim pozisyonları seyretmekten yorulursunuz. Mühim olan ortaya konan futbol. 4-5 pozisyonumuz var. İstatistiklerde, gol pozisyonlarında iki katı rakamlarımız var. Oynanan oyuna bakarım. Bu durumda gelecekle ilgili iyimserim ama bugün için çok üzgünüm.”

SADECE EN NESYRI DEĞİL G.SARAYLI OSiMHEN DE iYi OYNAMADI

Haberin Devamı

“Jose Mourinho gerekli müdahaleleri yapacaktır. Ortada 90 puan daha var. Aynı puanı tutturabiliriz. Genel hesaplar çıkarmaya gerek yok. Bu bir maçtır, kaybettik, önümüze bakıyoruz” diyen Ilıcalı, En Nesyri’nin eleştirilmesiyle ilgili şunları söyledi: “Bir futbolcu çok iyi oynamayabilir. Osimhen çok mu iyi oynadı bugün, En-Nesyri de iyi oynamadı. Forvetler derbilerde çok pozisyon bulamaz. Bireysel performanslara girmeye gerek yok. Oosterwolde için futbolcu değil deniyordu, nereye geldiği ortada.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Derbi#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!