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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı maç sonu itiraf etti: 'Şampiyonluk şansımız çok zor!'

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#Fenerbahçe#Acun Ilıcalı#Süper Lig
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı maç sonu itiraf etti: Şampiyonluk şansımız çok zor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 22:31

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 3-3 biten Kayserispor maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 5'e yükseldi. Zirvede kaybedilen 2 puanın ardından Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı açıklamalar yaptı. 

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları;

"AĞIR BİR HASAR"

"Bizim için çok çok üzücü bir akşam. Burada kaybedilen 2 puan son derece ağır bir hasar. Bununla ilgili de hem şahsım hem yönetimimiz adına sorumluluğu alıyoruz."

"FENERBAHÇE GÖNÜLLÜLERİYİZ"

"Hep beraber bir aileyiz, aile olarak da puan kaybıyla ilgili taraftarımızdan özür diliyoruz. Çok çok üzücü bir durum, taraftarımızın da üzüldüğünü biliyoruz. Bilsinler ki biz de gecemizi gündüzümüzü Fenerbahçe için harcayan, Fenerbahçe gönüllüleriyiz."

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"ÇOK YIKICI"

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"Bazen olmayınca olmuyor, sayısız fırsat kaçıyor ve maç berabere bitiyor. Çok yıkıcı, çok üzücü bir puan kaybı."

"TARAFTARIMIZ KENDİ AÇILARINDAN HAKLI"

"Taraftarımızın tepkilerini saygıyla karşılıyoruz. Kendi yorumları da son derece kendi açılarından da haklı."

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ ZOR"

"Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor."

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#Fenerbahçe#Acun Ilıcalı#Süper Lig

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