Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, İngiliz basınına konuştu: Galatasaray'ı 'manipüle etmekle' suçladı!

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Jose Mourinho için ırkçılık yaptığı iddiasında bulunan Galatasaray'a İngiltere'nin önde gelen basınlarından Sky Sports News'te yanıt verdi.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbinin adından düzenlenen basın toplantısında, "Bugün hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğiniz pozisyonda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı. Çok büyük karakter. Türk hakem olsaydı 1. dakikada sarı kart verirdi ve 5. dakikada da değiştirmem gerekirdi" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'DAN SUÇ DUYURUSU

Portekizli teknik adamın bu sözlerinin ardından Galatasaray Kulübü, suç duyurusunda bulunacağını açıkladığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı;

"Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında “Ahlak timsali” rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz."

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FENERBAHÇE 'ACİZ İFTİRA' DEDİ

Fenerbahçe'de sarı - kırmızılı kulübün ırkçılık suçlamasına ilişkin açıklama yayınladı. Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Futbol Takımımız ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gündemi meşgul eden bir konu üzerine bu açıklama zaruri olmuştur.

Teknik Direktörümüz José Mourinho’nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır.

Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere;

José Mourinho’nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez.

Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır.

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Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

"TÜRKİYE'DE BUNA ALIŞIĞIZ"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise konuya dair İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Tavşan gibi koşuyorsun' dediğimde, tavşan olduğunu söylemiyorum. Yani 'maymun gibi zıplıyorsunuz' dediğimde, bu sizin maymun olduğunuz anlamına gelmez. Yani şu anda yedek kulübesindeki insanlara baktığınızda, yüzlerine baktığınızda, Jose Mourinho ve diğer teknik direktör Okan Buruk'tan bahsediyorum, yani Jose Mourinho'nun sözlerinde, sözlerinin arkasında ya da sözlerinin etrafında ırkçılık yapmak gibi bir niyeti olmadığını açıkça anlayabilirsiniz. Bu Galatasaray yönetimi tarafından manipüle edilmeye çalışılan çok açık bir durum ve biz Türkiye'de buna alışığız." şeklinde konuştu.

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JOSE MOURINHO KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

UEFA eğer Jose Mourinho'nun ırkçılık yaptığını tescillerse, en az 10 maç men cezası alabilir. Avrupa basını ise Mourinho'nun ırkçılık değil, benzetme yaptığını düşünüyor.