Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan, Göztepe maçı, transfer ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması!

Haberin Devamı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Göztepe maçında yaşanan olaylara dair Beyaz TV'ye konuştu.

İşte Acun Ilıcalı'nın sözleri;

Futbol birçok insanın tutkusu ve mutluluk kaynağı. Futbolun içindeyim ama yeni görev aldım Fenerbahçe'de. Gönül verdiğim takımın yöneticisi oldum. Amacım Türkiye'de futbol ikliminde tansiyonun düşmesi. Futbola giriş amacım da futbolun güzelliklerinin öne çıkması. Önceliğim Fenerbahçe. Adil bir sezonda güzellikler yaşamak istiyoruz. Hatalar olur, inşallah düzeltiriz. Yaşanan olaylar benim için üzücüydü.

DÜŞMANCA TAVIRLAR

Güzel bir şehrin, güzel bir takımıyla oynadık. Anlamsız şekilde düşmanca tavırlar sergilendi. Göztepe ile Fenerbahçe arasına ne gibi gerginlik var? İki takım arasında bugüne kadar gerilim, kan davası olmadı. Gündüz düşmanca tavırlar. Stada geldik, gerilim. Başka bir ülkede gibiydik.

Haberin Devamı

HOLİGANLAR BAĞLAMAZ

50 kişi bir hareket yaptı. Holiganlar, Göztepe'yi, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'a bağlamaz. Oturduğumuz yerde çok kötü enerji vardı. Sonra hakaretler yedik. Hemen yanımızdan adamlar 'Şerefsiz' diye bağırıyor. O küfür ediyor, bu küfür ediyor, hakaretler... Her hakem kararından sonra bir tepki bize. Benim önümde çok tatlı çocuklar da vardı.

BİR BAŞKANA YAKIŞAN HAREKETTİR

Gol oldu, ben sevinerek insanları tahrik etmem. Biz hiç kımıldamadık. Başkana baktım, o da kımıldamadı. Sonra devre arasında taraftarlar yakarmaya başladı, isyan ettiler. Başkana bilgiler geldi, yaralananlar var, çok ciddi şiddet uygulanmış... Ali Koç'un taraftarlara ilişkisini biliyorsunuz. Olayı duyduğu an 'Nasıl olur?' dedi. Biletli taraftar dışarıda, bir taraftarın kafası patlamış. Kural ihlali olabilir, herhalde kural ihlalini takacak durumda değil. Ali Koç'un yaptığı bir başkana yakışan harekettir. Taraftarı mağdur durumda. Şuna benziyor, arabada hasta var ama kırmızı ışıkta geçtim! Öncelik hastadır. Ali Koç o kenardan gitti ama üç yönetici içerden gitti. Sonra bir anda bir şeyler yağmaya bağladı. Ülke nereye gidiyor! Holiganizm normalleştirmesi olacaksa, ben buna karşı her şeyi yapmaya hazırım. Göztepe çok sevdiğim kulüptür, çok da sevdiğim dostlarım var.

Haberin Devamı

TARAFTARIMIZ MAĞDUR OLDU

Bu olayları bizim üstümüze yıkmaya çalışıyorlar, yemezler. Acil durumda başkanımız sahaya indi. Başkan zaten tribünlerle muhatap olmadı. Başkan dönerken maç başlıyor. Taraftarımızın güvenliği sağlanmadı, mağdur oldu. Başkanımız da bunu gidermek için oraya gitti.

İNSANLARI TAHRİK ETMEYİN

Galatasaray'ın açıklama yapmasını doğru bulmuyorum. Daha önce de başımıza gelen bir olayda aynı şekilde açıklama yaptılar. Fenerbahçe'nin yaşadığı olaylarda nedense açıklama yapıyorlar. Bu olayda siz yoksunuz, insanları tahrik etmeyin. Olaya düşmanlık sokmayın. Aynı şekilde bizim de yapmamamız lazım.

FERDİ'NİN GİTMEMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Lionel Messi'yi getirseydik, 'Messi dışında kimi aldınız?' mı diyecektiniz? Ferdi Kadıoğlu'nun gitmemesi için çalışıyoruz. Zaten bu takım rekor puan topladı. En-Nesyri geldi. Solda biri var yatırıyor, kaldırıyor. Bunları görmeyenler, kör olanlar varsa beklesin biraz. Allan Saint-Maximin yıldız, 1,5 ayda getirdik. Kylian Mbappe'yi getireceğimizi düşünmüyordunuz herhalde! Alex, Pierre van Hooijdonk nereden geldi hatırlayın. Youssef En-Nesyri'yi ikna ettik, Suudi Arabistan'dan üç katı teklif aldı. Jose Mourinho dünyanın en büyük hocası, getirdik. Türkiye transfer rekorunu kırıyoruz 'Hani yıldızlar gelecekti?' diyorsunuz. Bizim işimiz de zor. Biz yıldız derken Alexleri, Van Hooijdonkları kastettik!

Haberin Devamı

MOURINHO YORUMU

Taraftarların Jose Mourinho ile ilgili olumsuz bir şey düşündüğünü sanmıyorum. Şimdi yeni bir algı oluşturulmalı çabası var. 'Şu oyuncuyu sokmadı, ne kötü hoca' deniyor. Dünyanın en kariyerli teknik direktörü. Bir teknik direktör yeni geldiği ülkede, takımının yarısı milli takımdaydı. 2 milyon euroluk transfer uzun sürdü. 10 Temmuz'da ön elemeler başladı. İyi durumda olmaması için yeterli etkenler var mı? Lille maçını hak ettiğimizde hem fikir miyiz? Tartışmalı penaltı ile elendik, Jose Mourinho'yu mu tartışacağız? Ben tartışmıyorum. Aslanlar gibi oynadık. İki maçta teknik direktör infazına başlarsak, dünyada hoca kalmaz. Fenerbahçe yorumcuları 'Mourinho'dan memnun değiliz, olmasaydı' mı diyorlar? Böyle olduğunu sanmıyorum.

Haberin Devamı

ORTA SAHA ALACAĞIZ

Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek gibi oyuncuları yarın satsak, 100 milyon euro para toplarız. Orta saha alacağız. Hepimizi mutlu edecek bir şeyin peşindeyiz. Jose Mourinho 'Kimi istediyseniz aldınız, orta saha için de çabalarınız takdir ediyorum' dedi. Burada artık birlik olarak yürüyeceğiz