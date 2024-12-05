Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Biz adalet, Galatasaray ayrıcalık istiyor

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F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, A Spor’a konuk olarak, bir gün önce aynı kanalda TFF ve kendileri aleyhine sert eleştirilerde bulunan G.Saray Başkanı Dursun Özbek’e yanıt verdi. Ilıcalı, “Dursun Özbek tesadüfen çıkmadı buraya. Konuşma sebebi Eyüp maçının 2-2 bitmesi. ‘Hakem formatlanarak gönderildi, gerekeni yaptı’ dediler; 10 metre önündeki kırmızı kartı, Mertens’in eyvah dediği penaltıyı vermedi. Bu hakem oraya formatlı gönderiliyor ve bizim inanmamız bekleniyor! Biz aptal değiliz, inanmıyoruz” dedi.

BÜYÜKEKŞİ İLE URFA’DA ÖZEL GÖRÜŞTÜ MÜ?

“Benim tepkim yönetenlere, G.Saray’a tepkim yok” ifadesini kullanan Ilıcalı, “Dursun Özbek, Ali Koç ile İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yalıda buluştuğunu ima etti ama öyle bir buluşma olmadı. Ben soruyorum; geçen yıl Urfa’da kundura fabrikasında basından gizli, dönemin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü mü görüşmedi mi? Özbek, benim için illegal bahis reklamından RTÜK’ten ceza yedi diyor. Benim 1 lira bahisle işim olmadı, illegal iş yapmam. İllegal bahis, G.Saray’ın YouTube hesabında duruyor” diye konuştu.

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ÖZBEK UYDURMA PENALTIYI HİÇ SAYMIYOR

Ilıcalı, Özbek’in Trabzonspor’u yanına çekmeye çalıştığını iddia ederek, “Trabzon-F.Bahçe maçında fahiş hatalar yapıldığında hepimiz hemfikiriz. Dursun Özbek ‘Trabzon’un hakkı yendi’ dedi. İşte yapı bu. Yapı, F.Bahçe’nin aleyhine verilen uydurma penaltıyı hiç saymıyor. Aklı şu; Trabzonspor’u yanına çekecek. Ben Gaziantep maçından sonra delikanlı gibi, Becao’nun yaptığı penaltı dedim. O sırada maç 1-1’miş gibi algı yapıyorlar ama 1-0’dı. Biz adalet istiyoruz G.Saray ayrıcalık istiyor. Onlar adalet istemiyor” dedi.

G.SARAY’A 3 KIRMIZI 16 SARI EKSİK VERİLDİ

Hakem hatalarının değerlendirilmesi konusunda eski ünlü İngiliz hakem Mark Clattenburg’u getirip görüş aldıklarını söyleyen Acun Ilıcalı, “Kendisine maçları seyrettirdik. Tabloyu görünce G.Saray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu’nun neden kaçtığını gördük. G.Saray’a 39 sarı kart yerine 23 sarı kart verilmiş. Yani 16 tane az sarı kart çıkmış. 3 tane de kırmızı kart verilmemiş. F.Bahçe’nin de 6 penaltısı verilmemiş. Sistem şöyle işliyor; her resti çekelim, karşı taraf kabul ederse kaçalım. Delikanlı gibi çıkın! Biz anlaştığımız üzere hakemi getirdik ve itiraz ettiğimiz pozisyonları gösterdik. Sizin de varsa yollayın” diye konuştu.

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HER YOL MÜBAH MI

Acun Ilıcalı, G.Saray’ın futbolcularına verdiği ücretleri eksik gösterdiğini iddia ederek, “Her yol mübah mı? G.Saraylı oyuncuların normal aldığından daha eksik gösterildiğiyle ilgili bir soru var mı? Futbolcunun maaşını eksik göster, limitte kendine yer aç öyle, git oradan futbolcu al, vergiden avantaj elde et. İllegal bahis sitesini sırtına yapıştır” dedi.

OKAN BURUK İLE ARKADAŞIZ

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe yönetici olmasının Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aralarındaki arkadaşlığı olumsuz etkilemediğini söyledi. Ilıcalı, Anderson Talisca’nın transferiyle ilgili görüşmelerinin olumlu yönde sürdüğünü de belirtti