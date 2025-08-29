Fenerbahçe artık Kerem'i alır mı?

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenmesi futbol tarihinin en ilginç ve unutulmaz hikayelerinden birine sahne oldu... 0-0’ın rövanşında Lizbon’da oynanan maçta atılan tek golün sahibi olan Kerem Aktürkoğlu, o gün aslında sarı lacivertli formayla sahada yer alabilirdi ancak son anda ortaya çıkan engeller nedeniyle Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyince Benfica adına mücadele etti ve turun kaderini belirleyen isim oldu.

Yaklaşık 1 aydır görüşüyorlardı

Sarı lacivertli yönetim, yaklaşık 1 aydır görüştüğü Kerem Aktürkoğlu’nun transferini Benfica ile oynadığı play-off turu maçlarına yetiştirmeyi hedefliyordu. Ancak Portekiz ekibi, sürpriz bir kararla futbolcuyu Nice ile yapılan 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında oynatınca, UEFA kuralları gereği Kerem’in play-off’ta Fenerbahçe formasıyla Benfica’ya karşı oynama şansı kalmadı.

Portekiz kulübü, bununla da kalmadı; oyuncuyu sarı lacivertlilere karşı iki maçta da oynattı.

Benfica’ya 45 milyon Euro kazandırdı

İstanbul'daki ilk karşılaşmada suskun kalan Kerem, rövanşta Benfica’nın 1-0 kazandığı maçın tek golünü attı ve takımını Şampiyonlar Ligi’ne taşıdı. Kerem’in bu golüyle Kupa-1’e kalan Portekiz temsilcisi, UEFA’dan en az 45 milyon Euro almayı garantiledi. Diğer taraftan Fenerbahçe’nin kaybı da onlarca milyon Euro’yu buldu. Sarı lacivertliler eğer Şampiyonlar Ligi’ne kalsaydı 29 milyon Euro’yu kasasına koyacak ve sahadaki performansa göre bu para 50 milyon Euro’ya kadar çıkacaktı.

Kendisine yılda 5 milyon verilecekti

Fenerbahçe yine de Kerem’i almaya karar verirse, bonservisine 22.5 milyon Euro’su garanti, 2.5 milyon Euro’su bonus olmak üzere 25 milyon Euro, kendisine de 4 yıl için 20 milyon Euro ödeyecek. Şampiyonlar Ligi’ne havlu atılmasına yol açan golden kaynaklanan 29 milyon Euro da eklenince sarı lacivertliler toplam 74 milyon Euro’luk bir yükün altına girmiş olacak. Şimdi herkes şu sorunun cevabını merak ediyor: Fenerbahçe yine de Kerem Aktürkoğlu’nu alacak mı?

MILYONLARA BEDEL INTIKAM

Portekiz medyası, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya 1-0 yenildiği maçla ilgili haberlerinde Kerem Aktürkoğlu’nu ön plana çıkardı:

A BOLA: Aktürkoğlu milyonlara bedel... Kerem Aktürkoğlu, maçın belirleyicisi oldu ve Fenerbahçe’nin kendisini neden bu kadar çok istediğini bize hatırlattı.

BOLA NA REDE: Kerem Aktürkoğlu, başarısız transferin intikamını aldı ve Benfica’nın Fenerbahçe’ye attığı golü kaydetti.

RECORD: Champinoglu! Fenerbahçe’nin transfer hedefi Kerem Aktürkoğlu, Benfica adına golü atarken, sevinme zamanı geldiğinde ne yapacağını bilemedi.

SPORTiNFORMA: Kaderin cilvesi: Aktürkoğlu, Fenerbahçe’yi deviren golü attı.

SOMOSFANATiCOS: Güçlü olan kazandı. Benfica, daha iyi, daha organize ve daha kaliteli olan takımdı.