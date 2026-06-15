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Fenerbahçe, Arjantinli yıldızın peşinde! Bonservis bedelini duyurdular

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Matias Soule
Fenerbahçe, Arjantinli yıldızın peşinde Bonservis bedelini duyurdular
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 13:27

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Roma'nın Arjantinli yıldızı Matias Soule için devreye girdi. İşte detaylar...

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Yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir isim gündeme geldi.

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İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Mason Greenwood transferi için kaynak yaratmaya çalışan Roma'da birçok takımın takımın ilgi gösterdiği Arjantinli kanat oyuncusu Matias Soule için Fenerbahçe de devreye girdi.

Fenerbahçe, Arjantinli yıldızın peşinde Bonservis bedelini duyurdular

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DORTMUND VE ASTON VILLA DA İSTİYOR

Borussia Dortmund ve Aston Villa'nın istediği belirtilen Soule için son birkaç saat içinde Fenerbahçe'den yoğun bir ilgi olduğu ve kısa sürede resmi bir teklifin yapılabileceği belirtildi.

Fenerbahçe, Arjantinli yıldızın peşinde Bonservis bedelini duyurdular

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ROMA'NIN HEDEFİ 40 MİLYON EURO

Roma'nın Arjantinli oyuncunun satışından 40 milyon euro dolaylarında bir gelir kazanmayı umduğu, buradan elde edilecek kazançla Marsilya'nın 50 milyon euro talep ettiği Greenwood transferini bir an önce tamamlamak istediği kaydedildi.

Fenerbahçe, Arjantinli yıldızın peşinde Bonservis bedelini duyurdular

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda Roma formasıyla 42 maça çıkan Soule, 7 gol - 6 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, Arjantinli yıldızın peşinde Bonservis bedelini duyurdular

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Matias Soule

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