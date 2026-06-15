Fenerbahçe, Arjantinli yıldızın peşinde! Bonservis bedelini duyurdular

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Yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir isim gündeme geldi.

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Mason Greenwood transferi için kaynak yaratmaya çalışan Roma'da birçok takımın takımın ilgi gösterdiği Arjantinli kanat oyuncusu Matias Soule için Fenerbahçe de devreye girdi.

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DORTMUND VE ASTON VILLA DA İSTİYOR

Borussia Dortmund ve Aston Villa'nın istediği belirtilen Soule için son birkaç saat içinde Fenerbahçe'den yoğun bir ilgi olduğu ve kısa sürede resmi bir teklifin yapılabileceği belirtildi.

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ROMA'NIN HEDEFİ 40 MİLYON EURO

Roma'nın Arjantinli oyuncunun satışından 40 milyon euro dolaylarında bir gelir kazanmayı umduğu, buradan elde edilecek kazançla Marsilya'nın 50 milyon euro talep ettiği Greenwood transferini bir an önce tamamlamak istediği kaydedildi.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda Roma formasıyla 42 maça çıkan Soule, 7 gol - 6 asistlik performans sergiledi.