Fenerbahçe, Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar diledi

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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid ile Borussia Dortmund bugün TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de bugünkü mücadelede kadroda yer alacak.

Sarı-lacivertli kulüp final öncesi sosyal medya hesabından milli futbolcuya başarı dileğinde bulundu.

Yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişen, ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden göz bebeğimiz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar dileriz. Haydi Arda, kalbimiz ve desteğimiz seninle" mesajı paylaşıldı.

Arda Güler, Fenerbahçe'nin paylaşımına; "Ailem, teşekkür ederim" diyerek cevap verdi.

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