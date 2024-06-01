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Fenerbahçe, Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar diledi

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#Arda Güler#Fenerbahçe#Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe, Arda Gülere Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar diledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 13:00

Fenerbahçe, bugün Real Madrid forması ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak olan milli futbolcu Arda Güler'e başarı dileğinde bulundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid ile Borussia Dortmund bugün TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de bugünkü mücadelede kadroda yer alacak.

Sarı-lacivertli kulüp final öncesi sosyal medya hesabından milli futbolcuya başarı dileğinde bulundu.

Yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişen, ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden göz bebeğimiz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar dileriz. Haydi Arda, kalbimiz ve desteğimiz seninle" mesajı paylaşıldı.

Arda Güler, Fenerbahçe'nin paylaşımına; "Ailem, teşekkür ederim" diyerek cevap verdi.

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#Arda Güler#Fenerbahçe#Şampiyonlar Ligi

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