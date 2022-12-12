Fenerbahçe, Arda Güler'de mutlu sona yakın! Bonservisi için tek engel...

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Avrupa devlerinin peşinden koştuğu Arda Güler'le ilgili her gün yeni bir iddiayla karşı karşıya kalan Fenerbahçe, bir yandan da bonservis sorununu çözmeye çalışıyor. PSG, Napoli, Ajax ve Tottenham, Liverpool, Borussia Dortmund gibi üst düzey takımlar tarafından yakından takip edilen genç yıldız için Napoli'den dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

SPALETTI: "FIRSAT OLURSA DEĞERLENDİRİRİZ"

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spaletti, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu transferleriyle ilgili olarak, "Kulübümüzde transferlerle ilgilenen bir kişi var. Takip ettiği belki futbolcular vardır ama takımımız bizi şu anda gayet memnun ediyor. Özellikle sezon sonuna kadar herhangi bir takviye düşünmüyorum. Kadronun böyle kalmasını diliyorum. Ama eğer sezon sonunda bir fırsat olursa yetenekli futbolcuları bir değerlendirmeye alabiliriz. Ama şu anda öyle bir değerlendirmemiz yok. Eğer kulübünüzde güçlü bir futbolcunuz varsa, topu aldığında neler yapması gerektiğini önceden biliyordur. Bizim sportif direktörümüz açıkçası bu konuda çok öngörülü. Eğer sezon sonunda yetenekli futbolcularla alakalı bir fırsat olursa tabii ki bu konuda bir hamle yapacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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GELİŞİMİNİ TAKİP EDECEKLER

İtalyan ekibi, dizindeki sakatlığı nedeniyle Antalya kampında yer almayan 17 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun gelişimini de yakından takip etme kararı almıştı. Transfere dair bu gelişmeler yaşanırken, Arda Güler'in bonservisinin tamamının alınması için de yoğun çaba harcanıyordu.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYORDU

Gençlerbirliği'nde bulunan bonservisinin yüzde 20'sini almak için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, Ankara deviyle uzun süredir görüşüyordu.

BONSERVİSİNDE MUTLU SON

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile yaptığı görüşmelerde nihai sonuca ulaşıldı... Yüzde 20'lik payın devri adına bir süredir devam eden görüşmeler tamamlandı. Başkent temsilcisi, Fenerbahçe'den 2.5 milyon Euro+futbolcu istedi. Bu talebi kabul eden sarı-lacivertliler, paranın yanında Mauricio Lemos'u önerdi.

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TEK ŞART LEMOS'UN KABUL ETMESİ

Uruguaylı stoper gitmeyi kabul ederse 700 bin Euro'luk maaşının tamamını da sarı-lacivertliler ödeyecek. Resmi anlaşmanın kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Arda Güler'in ardından GENÇLERBİRLİĞİ'nden 4 genç oyuncuyu daha kadrosuna katacağı belirtilmişti. Sarı-lacivertlilerin, Gençlerbirliği altyapısında forma giyen Can Bartu, Utku Karakaya, Yiğit Evin ve Mahmut Ceyhun'un transferi için anlaşmaya vardığı vurgulanmıştı.