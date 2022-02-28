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Fenerbahçe, Arda Güler ile seri peşinde

#Fenerbahçe#Arda Güler#Kasımpaşa
Fenerbahçe, Arda Güler ile seri peşinde
Süleyman Arat

Kasımpaşa’yı devirip 3’te 3 yapmak isteyen sarı lacivertli ekipte gözler genç yıldız adayında olacak. Hedef olarak elinde sadece lig kalan Kanarya, Sami Uğurlu ile aldığı sonuçlarla dikkat çeken Kasımpaşa önünde kayıp yaşamak istemiyor. Kanarya’da Ferdi, Novak, Gustavo yok, Mesut Özil’in oynaması da zor gözüküyor. Son 2 maçı yıldızın Arda’ın 11’de olması beklenirken Çağtay da bugün şans bulabilir.

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Deplasmanda Giresunspor’u evinde de Hatayspor’u yenerek 2 maç üst üste kazanan Fenerbahçe, bugün ligin flaş ekibi Kasımpaşa karşısına 3’te 3 yapıp tek hedef haline gelen lig ikinciliği yarışında avantaj yakalamak için çıkacak. Slavia Prag maçında ayağına aldığı darbeyle sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, Novak, Gustavo’dan yoksun olarak sahaya çıkacak Fenerbahçe’de bel ağrıları devam eden Mesut Özil’in oynaması da zor gözüküyor. Ferdi ve Novak’ın yokluğunda sol bekte Çağtay Kurukalıp‘ın mı oynayacağı yoksa zaman zaman sol bekte oynayan Szalai’ye mi görev verileceği maç günü netleşecek.

İrfan Can Kahveci ceza sınırında

Hatayspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkan ve Fenerbahçe tarihinde en genç ilk 11 oynayan futbolcu olan 16 yaşındaki Arda Güler’in bugün de ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. Hatayspor ve Slavia Prag maçlarındaki futboluyla Türkiye’nin gündemine oturan genç yıldız adayının bugün Crespo ve Miha Zajc ikilisinin önünde serbest olarak görev alacağı öğrenildi. Fenerbahçe’de sakatlıktan kurtulan İrfan Can Kahveci kart ceza sınırında.. Yıldız oyuncu bugünkü maçta sarı kart görürse haftaya Ülker Stadı’nda oynanacak Trabzonspor maçında görev alamayacak.

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YILDIZ ADAYI iSAK’A LiSANS ÇIKARILDI

Benfica’dan yeni yıldız adayı olarak Fenerbahçe’ye transfer edilen 15 yaşındaki Isak Vural‘ın amatör lisansı dün çıkarıldı. Türk baba be İsveçli annenin çocuğu olan İsak’ın Arda Güler’in ardından kulübün gelecekteki en önemli isimlerden biri olması bekleniyor.

Fenerbahçe, Arda Güler ile seri peşinde

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