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Fenerbahçe aradığı sol beki Brezilya'da buldu! Teklifi duyurdular

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#Transfer#Fenerbahçe#Cuiabano
Fenerbahçe aradığı sol beki Brezilyada buldu Teklifi duyurdular
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 09:06

Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatması sonrası kadrosunda sol bek rotasyonunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Brezilyalı Cuiabano için kulübü Botafogo'ya resmi teklifte bulundu.

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun sezon başında Brighton'a transfer olmasının ardından stoper olarak kullanılan Jayden Oosterwolde asıl mevkisi olan sol beke kaydırılmış ve Filip Kostic takviyesi yapılmıştı.

Oosterwolde'nin sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından sol bek rotasyonunda Filip Kostic ve Levent Mercan'dan başka hamle şansı kalmayan sarı-lacivertliler, bu iki isimden istediği verimi alamayınca sol bek transferi çalışmalarına hız verdi.

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RESMİ TEKLİF YAPILDI İDDİASI

Brezilyalı gazeteci Matheus Medeiros'un haberine göre; Botafogo forması giyen 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Cuiabano için kulübüne resmi teklifini iletti!

Sarı-lacivertlilerin ilk etapta 6 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus olmak üzere 8 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtilirken, kulüpler düzeyinde görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

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2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Cuiabano'nun Botafogo'yla 2027 yılı sonuna kadar sözleşmesi olduğu hatırlatılırken, Botafogo'nun Cuiabano'ya alternatif bir sol bek bulması durumunda transfere onay verebileceği belirtildi.

 

Fenerbahçe aradığı sol beki Brezilyada buldu Teklifi duyurdular

CUIABANO'NUN KARİYERİ

Asıl adı Luis Eduardo Soares da Silva olan Brezilyalı sol bek, 16 Şubat 2003'te Brezilya'nın Cuiabá şehrinde dünyaya geldi. Cuiabano lakabı da buradan geliyor.

Futbola Gremio alt yapısında başlayan Cuiabano Mayıs 2023'te A takıma yükseldi. Mavi-siyahlı kulüpte 18 maça çıkıp 2 gol kaydeden genç sol bek, Nisan 2024'te 1.5 milyon Euro karşılığında Botafogo'ya transfer oldu.

Botafogo formasıyla bugüne dek 30 maça çıkan Cuiabano, 4 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe aradığı sol beki Brezilyada buldu Teklifi duyurdular

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#Transfer#Fenerbahçe#Cuiabano

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