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Süper Lig'in ilk 12 haftalık diliminde lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de ara transfer döneminde yapılacak takviyeler için çalışmalar hız kazandı.

ÇİFT YÖNLÜ ORTA SAHA ARANIYOR

Fred'in ayrılığı sonrasında orta sahada oyunun hem hücum hem de savunma yönünü oynayabilecek bir oyuncunun eksikliğini çeken sarı-lacivertliler bu doğrultuda arayışlarını sürdürürken Çekya ve Polonya basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

"FENERBAHÇE, NOWAK'I TRİBÜNDEN İZLEDİ"

Çek haber portalı Isport'un haberine göre; Fenerbahçe gözlemcileri, Slavia Prag'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal ile oynadığı maçta 22 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Wiktor Nowak'ı tribünden izledi.

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HOCASI İSİM VERMEDEN AÇIKLAMIŞ!

Teknik direktör Trpisovsky'nin maçın ardından yaptığı açıklamada isim vermeden, "Bugün burada beş kulüp tek bir oyuncuyu izlemeye gelmişti" ifadelerinin hatırlatıldığı habere göre; Fenerbahçe'nin yanı sıra Borussia Dortmund ve İngiliz kulüpleri de Nowak'ı tribünden takip edenler arasında yer alıyordu.

SLAVIA, EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Polonya basınından Meczyki'nin haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, Nowak için bilgi toplamaya başladı.

Slavia Prag'ın son 2 yılda Antonin Kinsky ve El Hadji Malick Diouf gibi isimleri Premier Lig kulüplerine yaklaşık 40 milyon euro karşılığında sattığı vurgulanırken, Wiktor Nowak için de en az 20 milyon euro bonservis bedeli beklentisinin bulunduğu kaydedildi.

BU SEZON KADIKÖY'DEKİ MAÇTA DA OYNADI

Wiktor Nowak, Ekim ayında Kadıköy'de Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 90 dakika forma giymişti.

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TEMMUZ'DA 2.5 MİLYON EUROYA ALDILAR!

Slavia Prag, Nowak'ı Temmuz ayında Górnik Zabrze'den 2.5 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

20 MAÇTA 8 GOLLÜK KATKI VERDİ

Nowak, Slavia Prag formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 7 gol - 1 asist üreterek toplamda 8 gole doğrudan katkı verdi.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Slavia Prag'a transfer olduktan sonra Polonya Milli Takımı formasını da sırtına geçirdi ve 6 maçta 467 dakika şans buldu.