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Fenerbahçe Antwerp'i Muslera Lokomotiv'i tokatladı!

#Fenerbahçe#Galatasaray#Avrupa Ligi
Fenerbahçe Antwerpi Muslera Lokomotivi tokatladı

F.Bahçe ve G.Saray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki performansı Belçika ve Rusya’da gündem oldu. 7SUR7: Antwerp için Avrupa rüyası Fenerbahçe’nin tokadıyla uçtu. HLn: Zayıf Antwerp, boş Bousil stadyumunda karşılaştığı Fenerbahçe’ye utanç verici şekilde kaybetti. Tass: Lokomotiv, taraftarın baskısını kırdı ama yarattığı tehlike Muslera tarafından geri püskürtüldü. Sport-Express: Muslera’dan son dakikalarda inanılmaz iki kurtarış...

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UEFA Avrupa Lig’nde önceki gün Fenerbahçe’nin Royal Antwerp’i 3-0’lık skorla sahadan silmesi Belçika’da, Galatasaray’ın da evinde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada kalecisi Muslera’nın performansı Rus basınında manşetlere taşındı.

BELÇİKA BASINI: UTANÇ VERİCİ ŞEKİLDE KAYBETTİLER

GVA: Antwerp, Fenerbahçe’ye karşı yaşanan rezaletin ardından Avrupa’da elenmenin eşiğine geldi. Gruptan çıkması çok zor.

HLN: Zayıf Antwerp, boş Bousil stadyumunda Fenerbahçe’ye utanç verici şekilde kaybetti.

RTBF: Fenerbahçe’nin büyük üstünlük kurduğu Antwerp, Avrupa rüyasına neredeyse veda etti.

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WALFOOT: Antwerp, 30 dakikada yediği gollerle battı. 7SUR7: Antwerp için Avrupa rüyası Fenerbahçe’nin tokadıyla uçtu.

Ölümcül derecede verimli F.Bahçe

VRT: Ölümcül derecede verimli Fenerbahçe, Antwerp’in savunmadaki hatalarını affetmedi. Çok zayıf Antwerp, boş stadyumda çırılçıplak kaldı. 

HET NiEUWSBLAd: “İyi ki bunu kimsenin görmesine izin verilmedi! Zayıf Antwerp, boş tribünler önündeki maçta Fenerbahçe
tarafından saf dışı edildi.

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ANTWERPEN: Antwerp Fenerbahçe karşısında rezil olduktan sonra Avrupa’dan elenmenin eşiğinde.

LA LiBRE: Antwerp, Fenerbahçe’ye yarım saatte nakavt oldu ve şoke etti.

LE SOiR: Antwerp, Fenerbahçe karşısında tarihin en ağır yenilgilerinden birini aldı.

RUSYA BASINI: TÜRK CEHENNEMİNDE HAYATTA KALDI

LENTA: Lokomotiv, Avrupa Ligi’nde Galatasaray’a karşı kaybetmemeyi başardı. 

MATCHTV: İstanbul’da Lokomotiv’in çılgın maçı: Heyecan, kavga, kaçırılan pozisyonlar ve sonuç olarak berabere biten bir maç.

SPORT-EXPRESS: Muslera’dan son dakikalarda inanılmaz iki kurtarış. Lokomotiv, Türk cehenneminde hayatta kaldı. 

SPORTS: Lokomotiv, İstanbul’da maçı kurtardı ama Avrupa Ligi’ndeki durumu hala üzücü.

SPORTMAiL: Lokomotiv, çekişmeli geçen maçta G.Saray’la berabere kaldı.

İstanbul’u yaktı ama kazanamadı

CHAMPiONAT: Lokomotiv, İstanbul’u yaktı ama kazanmayı başaramadı.

SPORT24: Lokomotiv Moskova İstanbul’da neredeyse galip geliyordu.

TASS: Taraftarın baskısına rağmen Lokomotiv, G.Saray’la eşit mücadele etmeyi başardı. Moskova’nın yarattığı tehlike Muslera tarafından geri püskürtüldü.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Avrupa Ligi

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