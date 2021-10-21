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Fenerbahçe Antwerp UEFA maçı saat kaçta, hangi kanaldan, şifreli mi yayınlanacak? İşte karşılaşma öncesi istatistikler

#UEFA#Fenerbahçe#Antwerp
Fenerbahçe Antwerp UEFA maçı saat kaçta, hangi kanaldan, şifreli mi yayınlanacak İşte karşılaşma öncesi istatistikler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında bu akşam Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek. Grupta birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, bir puanla 3. sırada yer alıyor. İlk maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 yenildi. Fenerbahçe, bugün rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Spor severler bu mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlardı. Peki Fenerbahçe Antwerp UEFA maçı saat kaçta, hangi kanaldan, şifreli mi yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgileri ve detaylar

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Gruptaki ilk 2 maçında sırasıyla Olympiakos'a 2-1, Eintracht Frankfurt'a ise 1-0 mağlup olan dördüncü ve son sıradaki Royal Antwerp ise henüz puan elde edemedi. 

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp maçında görev yapamayacak.
Bu 2 oyuncunun yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek.

BELÇİKA TAKIMLARIYLA 7. MAÇINI OYNAYACAK

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Belçika ekipleriyle 7. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, Anderlecht ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1965), UEFA Şampiyonlar Ligi (2007) ve UEFA Avrupa Ligi'nde (2018) toplam 6 kez mücadele etti. Bu maçların 3'ünü kazanan Fenerbahçe, 2'sinde berabere kaldı, birinde ise sahadan mağlup ayrıldı. Rakip fileleri 8 kez havalandıran sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 7 gol gördü.

ROYAL ANTWERP, LİGDE 5 MAÇ SONRA MAĞLUP OLDU

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Belçika Birinci Futbol Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Royal Antwerp, 11. hafta sonunda 20 puanla 4. sırada yer aldı. Royal Antwerp, oynadığı ilk 2 maçtan mağlup ayrılarak lige istediği başlangıcı yapamadı. Daha sonra çıktığı 3 müsabakada hanesine 5 puan yazdıran Belçika ekibi, 6. haftadan itibaren çıkışa geçti. Bu süreçte 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Royal Antwerp, 11. haftada ise Zulte Waregem'e 2-1 mağlup oldu.

SAMATTA VE FREY, ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Belçika ekibinin kadrosunda yer alan tanıdık isimler dikkati çekiyor. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Mbwana Ally Samatta ile bonservisiyle transfer edilen Michael Frey, şans bulmaları halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek.Bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 12 kez fileleri havalandıran İsviçreli futbolcu Frey, Royal Antwerp'in en golcü oyuncusu olarak dikkati çekiyor. Danimarkalı Brian Priske'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Royal Antwerp'in en büyük kozu ise bir dönem Inter ve Roma'da forma giyen Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan olacak.

Öte yandan iki takım, UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşacak. Royal Antwerp, Avrupa kupalarında ilk kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.

FENERBAHÇE ANTWERP UEFA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN, ŞİFRELİ Mİ YAYINLANACAK? 

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Fenerbahçe Antwerp UEFA maçı bu akşam saat 19:45'te başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER

Avrupa kupalarında Antwerp ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe, Belçika takımlarına rakip olduğu altı maçı da Anderlecht ile oynadı ve son iki iç saha karşılaşmasından galip ayrıldı. Antwerp, Avrupa kupalarında Türk takımlarına rakip olduğu iki maça da Göztepe karşısında çıktı ve bu karşılaşmalarda galibiyet alamadı. Avrupa Ligi'nde üç maçtır kazanamayan Fenerbahçe, bu turnuvada daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamadı. Avrupa kupalarında oynadığı son dört deplasman maçını kaybeden ve bu karşılaşmalarda 13 gol yiyen Antwerp, kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini sona erdirmek istiyor. Evinde oynadığı son Avrupa kupası maçında Olympiakos'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, 2008'den bu yana üst üste iki iç saha yenilgisi almıyor. UEFA Kupası/Avrupa Ligi'nde oynadığı son 15 deplasman maçının ikisini kazanabilen Antwerp, bu karşılaşmaların 10'unda 2+ gol yedi.

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Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasında Fenerbahçe'den daha fazla gol beklentisi yakalayan sadece iki takım var: Bayer Leverkusen ve Marsilya. Sarı-lacivertliler, bu gol beklentisi değerine karşılık sadece bir gol atabildi ve bu alandaki en yüksek negatif farkın sahibi konumunda.

Fenerbahçe formasıyla çıktığı son beş resmi maçta beş gole doğrudan katkı sağlayan Diego Rossi, bu süreçte sadece iç sahadaki Olympiakos karşılaşmasında tabelayı değiştiremedi. Bu sezon görev yaptığı 13 resmi maçta 12 gol atan Antwerp forveti Michael Frey, kariyerinde sadece iki sezonda daha yüksek sayıya ulaştı. Fenerbahçe'nin başında çıktığı son karşılaşmada Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Vitor Pereira, sarı-lacivertli ekiple üst üste iki resmi maç yenilgisi almadı.

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#UEFA#Fenerbahçe#Antwerp

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